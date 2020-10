Nastartujme Česko: Na koho vláda zapomněla? Odpoví ekonom Prouza

Na dva tisíce firem v Česku je ve finančních potížích. Vláda sice schválila balíček kompenzací, podle podnikatelských svazů to ale nestačí. Jaká pomoc by měla od vlády ještě přijít? I na to se dnes Bára Divišová bude v pořadu Nastartujme Česko ptát prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a zároveň viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy.

Utažení ekonomiky se dotkne zhruba 200 tisíců zaměstnanců a dalších tisíců živnostníků. Mezi přepravce vláda rozdělí miliardu. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí mzdy s odvody až do výše 50 tisíc korun.

"Všichni ti, kteří mají zavřeno, nebo musí mít zavřeno, mají šanci získat, bude to nárokové. Kdo zažádá, dostane nájemné, a to v příspěvku 50 % po dobu tří měsíců," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podpora je zatím plánovaná do konce tohoto roku. Bude to ale stačit?

"Díky Maláčové za prodloužení a dobrou úpravu programu Antivirus a Schillerové za automatické odklady daňových plateb. Obojí okamžitě pomůže těm nejpostiženějším. Jen, prosím, buďme realisty. Odklad do konce roku stačit nebude, měli bychom jít na březen až červen 2021," okomentoval Tomáš Prouza.

Na koho vláda s kompenzacemi zapomněla? Měla by se prodloužit možnost odložit splátky úvěrů u bank? Nehrozí, že i po uvolnění opatření se lidé budou bát utrácet?

Nejen o tom dnes bude hovořit moderátorka Bára Divišová v pořadu Nastartujme Česko s Tomášem Prouzou. V 17:45 živě v tomto článku!