Nastartujme Česko: Nahradí medici nakažené lékaře? Odpoví rektor Zima

Desetinásobný nárůst nemocných koronavirem mezi lékaři, sestrami a zdravotnickým personálem za poslední měsíc uvedl do pohotovosti studenty lékařských fakult.

Kolik jich je připraveno naskočit do nemocnic? Na vysokých i středních školách zavedli povinnou distanční výuku. Jak dlouho může tento stav vydržet, aniž by to mělo negativní dopad na znalosti studentů?

Rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima bude dnes odpovídat moderátorivi Karlu Kopečkovi v pořadu Nastartujme Česko. Sledujte živě v 17:45 v tomto článku.