Nastražte uši: Nejstarší ruský hudební nástroj z dob antiky se vrací!

Gusli jsou nejstarším ruským strunným nástrojem. Na dřevěném těle mají pět, ale dokonce i padesát strun, na které se brnká prsty obou rukou.

První zmínka o nich pochází už z roku 591 před naším letopočtem, jenže ani to hudebnímu nástroji nezajistilo věčnou slávu. V Rusku upadly v zapomnění a oživit se ji podařilo až před deseti lety, kdy se Sergej Gorčakov přestěhoval do vesničky Puškino. V obci s ani ne 500 obyvateli není snadné najít práci a to byl začátek comebacku gusli.

"Chtěl jsem zjistit, jak a za co budu žít a také jsem hledal nějaký smysl života. Začal jsem se zajímat o kulturu a chtěl jsem dělat něco rukama. Něco, co mě bude spojovat s předky," vysvětluje Sergej.

Vyrobit nejjednodušší gusli zabere tři dny. Za jeden měsíc zvládne dílna vyrobit 150 až 200 nástrojů a Sergej doufá, že se mu brzy podaří produkci ještě zvýšit alespoň na tři sta měsíčně. Zájem o prastarý nástroj totiž raketově roste a to nejen v Rusku. Objednávky chodí z celého světa.

Gusli zkrátka slaví comeback a brzy si prastarý nástroj v novém kabátě najde určitě cestu i na koncertní pódia.