Policie dál používá smrtící taktiku. Na černošském krku klečel další muž zákona

Jeden z občanů Allentownu v americké Pensylvánii natočil záběry děsivě podobné těm, které vyústily v úmrtí George Floyda. Allentownský policista, rovněž černoch, při zatýkání kolenem tlačil na krk zadrženému provinilci. Tamní policejní šéf oznámil, že se incident vyšetřuje.

V sobotu se také video ze zásahu objevilo na sociálních sítích. Zadržený muž leží na chodníku před pohotovostní službou nemocnice Luke's Sacred Heart. Dva policisté a jedna policistka se snaží muže znehybnit a nasadit mu pouta. Zatímco jeden z mužů se svou kolegyní ho pouze přidržují, třetí zadrženému klečí na krku a nasazuje mu želízka.

Zákroku, který vyústil v protestní pochod, přihlíží žena v lékařské uniformě. Jestli zadržený utekl z nemocnice, není jasné. Jméno důstojníka, který muži klečí na krku, se zatím neví. Čin spolu se zástupci hnutí Black Lives Matter odsoudil i pensylvánský státní zástupce Peter Schweyer.

"Je samozřejmé, že musí být provedeno okamžité a důkladné vyšetřování, jehož výsledky musí být zveřejněny. Pokud vyšetřování povede k právním nebo disciplinárním řízením, musí je naše policejní vedení a soudní systém sledovat," napsal na svůj twitter.

GRAPHIC VIDEO: @AllentownPolice held down this mans face to the pavement and then one of its officers placed their knee on his neck!! This happened yesterday and is exactly what led to #GeorgeFloyds death. We need this officers name and badge # NOW. #ICantBreathe pic.twitter.com/3qSlKGSgF4