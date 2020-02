Natálie (12) a Míša (14) odešly z domova. Policie po nich pátrá

Pardubičtí policisté pátrají po dvou dívkách. Dvanáctiletou Natálii Fejlovou a její o dva roky starší kamarádku Michaelu Simperovou svědci naposledy viděli v Pardubicích, kde obě bydlí. Vyšetřovatelé žádají případné další svědky, kteří by dívky zahlédli, aby zavolali na linku 158.

Míšu s Natálkou náhodní svědci viděli naposledy v úterý ráno. Kam se mohly školačky vydat, policisté zatím netuší. Předpokládá se, že mohly z Pardubic odcestovat vlakem.

Co ke zmizení dvojice dívek vedlo, se zatím neví. Možnost, že místo školy vyrazily za zábavou nebo přáteli z jiného města, je předmětem spekulací. Neví se ani to, co jejich odchodu předcházelo a jestli k němu nebyly donuceny někým dalším.

Dvanáctiletá Natálka je vysoká zhruba 165 cm, má štíhlou postavu a dlouhé černé vlasy, které nosívá v culíku. V době svého zmizení na sobě prý měla černou bundu s černobílými tkanicemi do pasu, černé tričko a "maskáčové" hnědozelené kalhoty. Někteří svědci uvádí, že měla mít černé rifle. Na nohou měla dívka kotníkové boty značky NIKE a u sebe černou kabelku.

Čtrnáctiletá Míša měří asi 160 cm, je střední postavy a má hnědé vlasy po ramena. Naposledy na sobě měla černou bundu, šedou zimní pletenou čepici se stříbrnými korálky, červené rifle a růžové sportovní boty. U sebe měla mít černou kabelku.

"Veškeré informace které by pomohly policistům dívky nalézt, volejte na linku 158," žádá případné svědky policejní mluvčí Dita Holečková.