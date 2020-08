Natrhejte si švestky za pakatel! V těchto SADECH ušetříte až 40 korun

Češi dovedou švestky zužitkovat nepřeberným množstvím způsobů. Ať už jde o povidla, ovocné knedlíky, koláče nebo pálenku, vždycky si každý pochutná.

Využití švestek, oblíbeného ovoce pozdního léta, přitom nekončí pouze v kuchyni nebo palírně. Tmavě fialovým plodům se přičítají také blahodárné účinky na zdraví. Kromě vitaminu E obsahují také vápník, hořčík, fosfor nebo draslík a hodně vlákniny.

Proto často dokáží pomoct od střevním potíží, uleví od bolesti kloubů, zatočí s cholesterolem a prospívají i srdci a cévám. Během zdravotních problémů s ledvinami nebo játry se doporučuje jíst švestky ve velkém.

V supermarketech se momentálně ceny kila švestech pohybují od 30 korun (ve slevě) do 50 korun za kilogram. Kdo si chce udělat na podzim a zimu pořádné zásoby, neprohloupí, když navštíví sad a sám si ovoce natrhá. Ušetřit se tak dá až 40 korun za kilo oproti kamenným obchodům.

Švestková sezóna se pozvolna rozjíždí a švestky už začaly nabízet první sady v Česku. Jejich prodej většinou trvá až do října, určitě je však lepší neotálet a jít si švestky natrhat co nejdřív a za co nejlepší cenu.

