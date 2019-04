Naučte pracovat s penězi i vaše děti. Přinášíme tipy, jak na to

Čím dříve začnete se svými dětmi o penězích mluvit, tím lépe. Mnoho dobrých, ale i špatných návyku si totiž odnášíme právě z rodinného prostředí. Děti musí vědět, odkud se peníze berou, jak fungují, že si je musí maminka s tatínkem nejdřív v práci vydělat a ta „kouzelná mašinka na peníze“ nám je nedává jen tak.



Seznamovat děti s hodnotou peněz můžete už od malička. Klíčové je naučit děti rozlišovat mezi chci a potřebuji. Musí se naučit, že zkrátka nemůže mít vše, co vidí. Když ještě neznají cenu peněz, vysvětlujte jim ji na základě přirovnání. Pokud bude v obchodě žadonit nad plyšákem, řekněte mu, že plyšák vyjde stejně draho, jako například návštěva kina, kam se chystáte jít. Je tedy na něm, jestli bude chtít raději plyšáka nebo pohádku v kině.



Dávejte dítěti pravidelné kapesné

Kapesné zaveďte nejpozději s nástupem dítěte do školy. Díky němu se naučí samy s penězi pracovat. Vysvětlete mu, že všechny peníze nejsou jenom na útratu, ale alespoň část by si měly také šetřit. Naučte ho rozdělovat si peníze na dvě části. Jednu polovinu může použít na co chce – hračky, sladkosti a tu druhou si dá do jiné kasičky, ve které bude své peníze spořit.



Ve starším věku zahrňte do výše kapesného i povinnosti. Sedněte si s ním a proberte, jaké výdaje má a kolik peněz potřebuje. Kolik bude potřeba například na dopravu a jídlo, kolik by si představoval na samotnou útratu. Tím se naučí s penězi zacházet tak, aby neutrácel pouze pro svou potřebu, ale začal k penězům přistupovat zodpovědně a zorientoval se v příjmech a výdajích.



Co nejdříve ho také seznamujte s tím, kolik peněz se utratí například za bydlení, elektřinu, oblečení nebo jídlo. Čím dříve pochopí, že ani elektřina není zadarmo, přestane brát vše jako samozřejmost. Pokud například bude neustále nechávat všude rozsvíceno, vysvětlete mu, kolik peněz teď budete muset navíc zaplatit a pokud bude pořád takhle svítit, příště vám na zaplacení účtu přispěje ze svého.



Jasný cíl spoření

Aby se dítě naučilo peníze spořit, je dobré dávat si přesný cíl, na co své peníze šetří. Může to být například vysněná hračka nebo v pozdějším věku telefon. Dítě se naučí, že mu nekoupíte vše, co si zamane. Zároveň se s ním můžete domluvit, že mu na telefon například přispějete, ale konkrétní částku si musí uspořit sám.



Důležité je také nejprve dítě naučit, jak se svými penězi zacházet a až poté ho učit, jak si peníze vydělat. Opačný postup je totiž často kamenem úrazu. Ve finále je totiž jedno, kolik peněz si je člověk schopný vydělat. Pokud s nimi nebude umět zacházet a bude utrácet za zbytečnosti, nebude umět peníze ani ušetřit.