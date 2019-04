Naučte své děti péči. O finance, o sebe i o vás

Nejen děti, ale také rodiče si zaslouží péči, lásku, porozumění a podporu, protože to jsou právě oni, kdo chodí do práce, udržují svým úsilím pohromadě společnou domácnost a snaží se zajistit rodině dobrou budoucnost.



Okamžité uspokojení potřeb versus trpělivost



Máte pocit, že děti neustále něco chtějí a vlastně nevědí, kolik práce či peněz věci stojí? Ukažte jim to v praxi. Vše, co děláme, a to, jak to děláme, má totiž vliv na naše děti. Vezměte je s sebou někdy do práce a doma je pozitivně podporujte ve snaze zapojit se do domácích prací a přípravy jídla. Buďte trpěliví a shovívaví. Právě hodnotu trpělivosti je vhodné od útlého věku laskavě připomínat. Je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou se v životě musíme naučit. Všichni jsme ovlivněni zrychlenou dobou a snahou mít vše perfektně a hlavně rychle hotovo. „Nedávno jsem narazila na seznam povinností pro děti podle principů Montessori a byla jsem v šoku z toho, co by má pětiletá dcera už ve svém věku mohla sama zvládnout,“ říká třicetiletá Zuzana z Domažlic. „Byla na úrovni sotva tříletého dítěte. Vlastně si po sobě jen uklízela hračky. Já si uvědomila, že zatímco se ona doma nudí a chce se jí jen koukat na televizi nebo do tabletu, já po příchodu z práce uklízím, vařím a chystám. Jsme spolu doma, ale každá trochu frustrovaná,“ dodává.

Dnešní rodiče jsou svým lopocením často tak pohlcení, že zapomínají naučit své děti úplně obyčejným věcem. Jako utřít rozlitou tekutinu, dát do pořádku dětský pokoj anebo zajímat se o to, jak se kdo cítí. „Začaly jsme dělat víc věcí společně. Trvá to déle, ale věnujeme se jedna druhé. Že se při tom učí věci důležité pro život, je další pozitivum,“ uzavírá své vyprávění Zuzana.



Peníze nepocházejí z bankomatu



Asi nejste jedni z těch bláznů, kteří dítěti pořídí vše, nač si vzpomene. Ale ukázali jste už dítěti, jakou radost člověku udělá naspořit si na to, po čem doopravdy touží? Zkuste si třeba společně spořit na celodenní rodinnou vstupenku do aquaparku. Domluvte se spolu na strategii a dodržte pravidla, ať vidí, že platí, co si dohodnete. Střádejte do průhledné sklenice, aby vidělo, jak množství peněz narůstá. Říkejte jim, jak se vám právě vloženou částku podařilo ušetřit. Podle průzkumu banky ING tři pětiny lidí, nejčastěji mladí, spoří menší hotovost do prasátka. Pro spoření na malé radosti je to ideální začátek. Pořiďte svému dítěti jeho vlastní pokladničku, později mu pomozte založit si juniorský bankovní účet. Až dospěje, bude chápat, proč je důležité mít také spořicí účet. Vy už ale na nic čekat nemusíte. V rámci kampaně „Chytřejší spoření“ s ING Kontem můžete nyní při vkladech až do 300 000 Kč po dobu půl roku využívat atraktivní nabídky zhodnocení 2 % p. a.