Návaly lidí v přírodě ruší zvířata. Ta se kvůli tomu nestíhají připravit na zimu

Zavřená sportoviště a obchodní domy způsobily, že lidé se ve velkém vydávají do přírody a z toho jsou nešťastní myslivci. Zvěř, která se pomalu připravuje na zimu, je z turistů nervózní, častěji migruje a končí pod koly aut. Lidé navíc nechodí jen po hlavních stezkách, ale i po polích nedaleko posedů, kde právě probíhá lov.

Jeden z běžců vyplašil naráz deset srnek, které okamžitě prchly do lesa. A hned za ním je rušná silnice. Tentokrát to u Živanic na Pardubicku dopadlo dobře, ale před několika dny to nebyl hezký pohled.

"Plašej to. Během týdne jsme měli tři kusy poražený," popsal myslivec Václav Košťál. Podle policejní mluvčí Elišky Majerové je v Královéhradeckém kraji každá pátá nehoda způsobená střetem vozidla se zvěří.

Města koronavirus vylidnil a už týdny platí, že soukromí se v lese většinou hledat nedá. Ostatně to dokazuje i množství aut na jeho okrajích. Lidé se shodují v tom, že doma se už často nedá vydržet a jde o "to jediné, co se dá dělat".

Lesní zvěř nutí o žních k pohybu zemědělské stroje, a i když by se už měla připravovat na zimní režim, musí neustále prchat. Kromě lidí ji ruší i psi, kteří jsou na volno."Když jsou děti doma, to je největší problém, chodí po poli. A ne, aby šli po kraji, ale jdou prostředkem," popsal jeden z dotazovaných myslivců.

"Střílím 40 let, dělám hospodáře, ale tohle nepamatuju, co je letos," svěřil se TV Nova myslivecký hospodář Jaromír Bečka. S přicházejícími mrazy hrozí, že zejména u srnčí zvěře dojde k masovým úhynům.

Zvěř přebíhá, je unavená a může dostat i zápal plic. A neklidní jsou i myslivci na posedu. Za tmy potkávají celé rodiny. "Viděl jsem, jak byla tlupa srnčí a lidi šli vyloženě za tou tlupou, pozorovali, jak to skáče přes příkopy," přiblížil jeden z nich svou zkušenost.

Myslivci prosí, aby se lidé nepohybovali po polích, a pokud jsou v lese, tak aby využívali zejména hlavní trasy.