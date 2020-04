Návaly v hobbymarketech pokračují, lidé se ale chovají ukázněně

Vypadalo to jako fronta na banány za socialismu. Tentokrát ale lidé stáli fronty na to, aby mohli utrácet za zboží v hobbymarketech. A čekalo se i 10 minut, než jste se dostali dovnitř. Povinnou výbavou se staly jednorázové rukavice.

Třeba v Ústí nad Labem se před hobbymarketem tvořily fronty, ale především kvůli tomu, že dovnitř pouštěli pouze ve skupinkách. "Pouštíme po skupinkách, aby lidé dodržovali rozestupy. Snažíme se to hlídat," vysvětlila zaměstnankyně hobbycentra. Uvnitř pak bylo výrazně klidněji než včera. Lidé prý mnohem lépe dodržovali nošení roušek i povinné dvoumetrové rozestupy.

„Už bylo potřeba po tom volnu něco začít dělat na baráčku, tak pracujeme,“ uvedl jeden z dotázaných, co ho do obchodu přivedlo. Podle námi oslovených respondentů se lidé uvnitř chovali ukázněně, dodržovali rozestupy, všichni měli roušky, brali si rukavice nebo dezinfikovali ruce a dodržovali předepsané pokyny.

Podobné to bylo i na řadě jiných míst. Třeba v hobbymarketu v Olomouci. Ve srovnání se včerejškem ubylo tlačenic. "Je tam tedy spousta lidí, všude na podlahách jsou vyznačené dva metry rozestupy, hlásí v rozhlasu, co mají lidé dělat. Hned u vchodu jsou dezinfekce. Když jdou zákazníci do obchodu, tak polovina z nich si ruce umývá,“ popsal jeden z námi oslovených zákazníků.

Podle ekonomů by obchodníci mohli během prvních dnů od znovuotevření obchodů dohnat ztráty, které jim kvůli březnovému uzavření obchodů vznikly.