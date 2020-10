Smrkání a kýchání v MHD? Hygienici řekli, jak to správně udělat! NÁVOD

Čtenáři TN.cz se na redakci obraceli s dotazem, jak mají kýchat a smrkat v autobusech nebo tramvajích. Ideálním řešením podle pražské hygienické stanice je vystoupit, to ale není vždy možné.

Další už přijatelnější postup nabízí Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. "Je dobré kýchnout si do roušky, a pak bychom ji měli okamžitě vyměnit," komentuje problém mluvčí hygieny Hana Šalamunová.

Pokud potřebujete nutně smrkat, tak hygiena doporučuje roušku stáhnout, vysmrkat se a potom opět nasadit. Důležité ale je vydezinfikovat si pak ruce.

Při kýchání v prostoru, kde roušku nemusíte mít, je vhodné kýchat do kapesníku, případně se dá použít i rukáv. Pokud to přece jen nestihnete a kýchnete si do dlaní, je nutné si je okamžitě vydezinfikovat.