Návrat části žáků do lavic se odkládá! Školy se otevřou nejdříve 3. března

Návrat části žáků do školních lavic se neuskuteční v pondělí 1. března tak, jak avizovala vláda. Na posunutí termínu se dohodl ministr školství Robert Plaga (za ANO) se zástupci Asociace krajů ČR. Jako první možný termín pro otevření škol tak přichází nyní v úvahu 3. březen.

Přestože ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po pondělním jednání vlády ujišťoval, že kabinet počítá s částečným návratem dětí do školy v pondělí, už nyní je jisté, že se v tomto termínu školy neotevřou.



"Je potřeba dát školám a rodičům jako vždy v minulosti čas na přípravu otevření. Jednání o pandemickém zákonu bude v pátek, testy objednané ministerstvem vnitra dorazí v neděli,“ informoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO).



Ten se se školskou komisí Asociace krajů ČR dohodl, že se termín posune. První možné datum, kdy by se školy mohly znovu otevřít, je středa 3. března.

Přesto je však rozhodnutí, kdy se žáci vrátí do škol, podle Plagy na epidemiolozích a ministerstvu zdravotnictví. "Klíčové je epidemické hledisko. To musíme respektovat. Školy ale budou k 3. 3. přípraveny. Budou rozvezeny respirátory a doručeny testy. Brzy by se navíc mělo rozběhnout očkování učitelů," doplnil Plaga.



Návrat žáků do lavic byl jednou z podmínek hejtmanů při jednání s vládou o nouzovém stavu. Vláda by však o otevření škol měla jednat ještě ve středu.

