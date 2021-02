Návrat dětí do škol: Nežeňme se hned za znalostmi, radí psycholog

Už za necelé dva týdny se mají do lavic vrátit maturanti. A výhledově i další žáci a studenti, kteří se aktuálně musejí učit z domova. Kde se skrývají po dlouhé "izolaci" největší nástrahy a jak by se měli chovat rodiče a učitelé? I na to se redakce TN.cz zeptala zkušeného dětského psychologa Václava Mertina.

Místo vlastních pokojů a obrazovek počítačů znovu lavice, tabule, "živí" učitelé a spolužáci. A navrch pravidelné antigenní testy a nejspíš roušky. Změna prostředí čeká za necelé dva týdny nejprve studenty posledních ročníků středních škol a výhledově i další žáky, kteří se kvůli epidemii covidu-19 nyní musejí učit na dálku. Na co by se měli připravit?

"Největší nástraha jsou pro ně dospělí - učitelé i rodiče. Pokud si neuvědomí, že ten necelý rok něco znamenal a budou se tvářit, že je všechno tak, jak to bylo před březnem 2020, tak to by mohl být problém," zamýšlí se dětský psycholog Václav Mertin.

O maturanty si velké starosti nedělá, bere je jako v podstatě dospělé lidi. I když i u nich se samozřejmě mohou projevit mezery v některých oblastech. Jiná situace je podle něj u menších dětí - třeba ze třetích, čtvrtých tříd, z druhého stupně základek.

"Řada z nich, když chodila do školy, potřebovala kontrolu učitele, dohled. Doma to tak samozřejmě nemusí být, protože rodiče musí chodit do práce. Tam mohou být opravdu velké rozdíly," říká Mertin.

Děti podle něj budou potřebovat velkou pomoc rodičů, protože není jasné, co uplynulý rok udělal se sociálními vztahy. "Vyžaduje to, aby rodiče byli citliví a vnímaví. Problémy můžou přijít, nějaký čas utekl. Jestli si některý rodič myslí, že si teď odfoukne, že má vystaráno, když je dítě ve škole, tak tak to nebude," varuje psycholog.

Dětem podle něj také může scházet kontakt s vrstevníky. A tak by se hned první den neměly psát nějaké vědomostní a opakovací testy. Místo toho by měli žáci od učitelů podle Mertina dostat prostor k vyprávění o tom, co jim distanční výuka přinesla, třeba i pozitivního. Aby měla třída možnost dát se víc dohromady. "I když bude velký zájem dohánět, je třeba na to myslet," domnívá se.

Problém může být i v tom, že někteří studenti neměli v období výuky na dálku moc příležitostí k rozvoji sociálních dovedností, necvičili je kontaktem s vrstevníky.

"Problémy můžou mít ti, kteří tam (ve třídě) vůbec nebyli. Třeba studenti prvních ročníků víceletých gymnázií, učňáků. Tam mohou učitelé očekávat, že to (studenti) velmi rychle zmáknou, ale ono jim to bude trvat, protože to ještě nezažili a on-line to úplně nezastoupí," zmiňuje psycholog.

Studenti a žáci mohou špatně snášet například i nošení roušek. "Nemusejí na to být zvyklí, když teď byli zavření doma. A může to samozřejmě vadit při některých aktivitách," vypočítává Mertin. S testováním na covid problémy neočekává, děti jsou podle něj přizpůsobivé, navíc se počítá s neinvazivními metodami.

Maturanti se mají vrátit do lavic od března, stále ale panují nejasnosti. Více v reportáži TV Nova: