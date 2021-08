Návrat dětí do škol se blíží. Takhle to má být s kroužky a družinou

Vláda po pondělním jednání oznámila, že děti při návratu do tříd čekají hned tři kola testování proti covidu-19, to první okamžitě prvního září. Školáci, kteří se testovat nebudou, budou výuku trávit s ochranou úst a nosu. Jak to ale bude s družinou a kroužky? To nastínil prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Podle něj jsou školy na testování prvního, šestého a devátého září připravené, protože už mají bohaté zkušenosti z minulých měsíců. Na samotné testovací sady ale zatím čekají. "Zásobování testy by mělo proběhnout do pátku před začátkem školního roku, doufáme, že i tohle klapne," zmínil Zajíc.

Řada opatření chystaných k novému školnímu roku má být podle Zajíce pouze doporučená, ne povinná. Vypíchl například to, že pokud by se skupiny dětí nesměly promíchávat, mohlo by to výrazně omezit například výuku jazyků nebo volitelných předmětů. A také školní družiny.

Problémem by podle něj bylo, pokud by byla vyžadována teplá voda ve třídách. "Velká část školních budov byla postavena na začátku minulého století, takže ve třídách často teplá voda není a nejsme schopní to zajistit ze dne na den," řekl Zajíc.

Obává se, aby se epidemická situace nezhoršila podobně jako loni na podzim. Promluvil také o fungování zájmových kroužků a školních družin. "Mělo by to fungovat tak, že pokud to bude stabilní kolektiv, tak ve škole bude fungovat normálně, v zájmových kroužcích na základě testování," popsal prezident školské asociace.