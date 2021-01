Návrat dětí do škol: Vláda naznačila, kdy usednou žáci do lavic

Studenti a jejich rodiče netrpělivě očekávají, kdy se budou moci děti vrátit do škol. Vláda chystá novou tabulku PES, podle posledního návrhu se podmínky pro některé žáky změní. Do tříd by se například velmi brzy dostali deváťáci a maturanti. Stále také není jasno, jak budou vypadat maturity, i když se rychle blíží.

Většina studentů musí kvůli současným bezpečnostním opatřením studovat distančně, výjimku mají podle současné matice opatření PES pro oblast školství mateřské a speciální školy a také žáci prvních a druhých ročníků základních škol.

Redakci TV Nova a TN.cz se podařilo získat návrh na novou podobu matice, kde jsou velké změny i v oblasti školství. Kabinet řešil novou podobu PES v pondělí, ve středu by pak měl oznámit, od kdy by nová pravidla měla platit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předpokládá, že by to mohlo být od 1. února.

V případě schválení nové matice by v pátém stupni PES do škol chodili nejen děti z mateřských škol a žáci prvních a druhých ročníků základních škol, ale také deváťáci a maturanti či žáci závěrečných ročníků konzervatoří. Počítá se také s praktickou/laboratorní výukou na vysokých školách, hodin by se mohlo zúčasnit maximálně 20 lidí.

Podle ministra Blatného je reálné, že by se zejména žáci devátých tříd a maturanti vrátili do lavic už v únoru. V případě přestupu na nový systém by to mohlo být už příští týden.

Další ročníky musí počkat na rozvolnění bezpečnostních opatření a přechod do nižších stupňů systému PES. Už ve čtvrtém stupni se počítá s tím, že by se do tříd vrátili také žáci celého prvního stupně základních škol, pro druhý stupeň by pak fungovala rotační výuka.

Nová tabulka PES počítá s tím, že je k přechodu na čtvrtý stupeň potřeba, aby klesl počet hospitalizací na 3000. To bude trvat nejméně do poloviny února. V případě příznivých podmínek by se tedy další studenti podívali do škol přibližně 15. února.

Vláda také uvažuje o pravidelném testování některých studentů. "V současné době uvažujeme o testování té nejrizikovější skupiny, kterou jsou středoškoláci a tudíž maturanti. Je snahou zjistit, jakým způsobem by to bylo možné provést zejména s pomocí testů, které by byly méně invazivní," sdělil po pondělním jednání Blatný.

Ministerstvo školství by mělo ve čtvrtek zveřejnit, jak budou vypadat maturity. Více v reportáži TV Nova: