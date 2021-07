Návrat do vlasti může Čechy vyjít draho! V zahraničí se testy neproplácí

Turisty, kteří jsou na dovolené ve Španělsku, čekají při návratu hned dvojí testy. Jedny při odletu ze Španělska, druhé po příletu do Česka. A to i přesto, že jsou třeba očkovaní, nebo nemoc už prodělali. Země od pondělí vstupuje do červeného stupně covidového nebezpečí. Problém je i s tím, kdo lidem testy v zahraničí, kde jsou velmi drahé, proplatí. A zatím to vypadá, že bohužel nikdo.