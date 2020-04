Návrat k normálu musí být řízený, hájí Maláčová delší nouzový stav

"Všichni bychom se nejraději co nejrychleji vrátili do normálního života. Nicméně pokud nemá těch několik posledních týdnů přijít vniveč, tak ten návrat musí být kontrolovaný," má jasno Maláčová.

Jinak podle ní hrozí, že aktuální "vlnka pandemie" se vrátí zpátky jako mnohem horší vlna. Konec nouzového stavu může zasáhnout i domovy důchodců, které se obávají, že nebudou moci rychle objednávat ochranné pomůcky.

"My se domníváme, že právě z tohoto důvodu by měl nouzový stav pokračovat, záložní plán nemáme. Měl by (nouzový stav) pokračovat i proto, aby mohly úřady práce a sociálka rychleji a efektivněji vyplácet některé dávky, například ošetřovné," tvrdí ministryně práce.

Maláčová chce také vládě předložit návrh na odklad či odpuštění sociálních a zdravotních odvodů firmám na tři až šest měsíců. "Povedeme diskuzi o parametrech, zda to udělat plošně či podle odvětví nebo velikosti firem. Mám připravené všechny varianty," avizovala ministryně důležitý bod čtvrtečního zasedání kabinetu.