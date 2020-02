Návrat Mariánského sloupu se prodražuje, spolek mluví o naschválu

Stavba Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se spolku na jeho obnovu hodně prodraží. Samotný sloup bude stát asi 58 milionů korun. Spolek ale bude muset zaplatit i zábor místa, kde by měl na podzim stát. Už teď tam začaly přípravné práce.

Celkem pronájem části náměstí vyjde zhruba na milion korun. Další peníze bude muset spolek vybrat pomocí sbírky. Podle jeho členů jde o další naschvál od magistrátu.

O stavbu repliky Mariánského sloupu se vedou spory od 90. let. minulého století. Letos v lednu pražské zastupitelstvo rozhodlo, že na Staroměstském náměstí nakonec stát bude. Za stavbu dá spolek zhruba 58 miliónů korun. Teď se dozvěděl, že bude muset vybrat další milion - za pronájem místa. Tvrdí, že původně to mělo být zdarma.

"Ať pan primátor dělá, jak umí, no. My samozřejmě ten milión seženeme, když na to dojde," vzkazuje místopředseda Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu Karel Kloud.

Primátor ale prý o žádné dohodě neví a pražské technické služby (TSK), které nájemní smlouvu připravily, měří podle něj všem stejně.

"Myslím, že jde o zbytečně vyvolaný konflikt. TSK má pouze jedny podmínky a ty platí pro všechny stejně. Já budu prosazovat, aby tento princip zůstal zachován, protože není vhodné zohledňovat při záborech silnic a chodníků náboženské přesvědčení a církevní příslušnost. To bychom se za chvíli mohli dočkat záborů rozlišovaných podle národnosti, rasy nebo sexuální orientace," má jasno Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle koaliční TOP09 ale postrádá logiku, aby spolek platil za zábor, když pracuje na projektu, který posléze městu věnuje. Podle opoziční ODS by touto optikou příště mohli platit za zábor například i pořadatelé Prague Pride. A zlobí se i další.

"Ty aktuální kroky ze strany vedení města mi přijdou jako infantilní naschvál. Vůbec mi to nedává smysl, že ta společnost dává něco městu darem a ještě bude platit nájem za prostor, kde ten dar postaví," kroutí hlavou zastupitel Patrik Nacher (za ANO).

Spolek má pozemek pro staveniště pronajatý do 15. září. Aby mohl zahájit stavbu, musel složit zálohu dvě stě tisíc. Dohromady pronájem vyjde přes milion korun.