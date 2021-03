Návrat školáků v ohrožení. Některé možná nebude mít kdo učit

Online výuka je náročná pro žáky i učitele. Mnozí z nich sami mají doma malé děti. Starají se o ně i během výuky. "Člověk nemůže ty babičky využívat donekonečna. Ony jsou nastartované, že pomůžou, ale taky mají svůj program," ví učitelka ze ZŠ Marie Dohnalová.

Brzy by se měly školy otevřít pro první stupeň. Školky ale zůstanou až na poslední ročník zavřené. "Zůstávají mi tady dvě děti, se kterými teď nevím, co mám udělat. Buď budu muset sehnat hlídání, anebo budu muset zůstat na OČR (ošetřování člena rodiny)," zamýšlí se Dohnalová.

Ředitelé proto řeší problém. Kdo bude žáky učit? "Při malém kolektivu, na těch malotřídních vesnických školách, je problém, když vypadne byť i jeden jediný kantor," varuje ředitelka základní školy Marie Syryčanská.

Mnozí kantoři už vědí, že se do škol nevrátí. Právě kvůli tomu, že nebudou mít možnost hlídání. "Máme takové dvě, půjdou pravděpodobně na ošetřovné, protože mají děti, pro které budou mateřské školy uzavřené," vypočítává ředitelka jiné školy Lenka Veselá.

O problému ví i Asociace ředitelů základních škol. "Pokud by se třeba speciálně pro tento případ učitelů otevřely nějaké školky, bylo by to dobré. Jenže já mám obavu, že pokud by se to stalo, tak by další skupiny lidí začaly volat po tom, že když to jde pro učitele, tak to pro ně půjde taky," zamýšlí se prezident asociace Michal Černý.

Odhadem budou chybět stovky kantorů. Přípravy na restart školního roku už začaly. "Poslali jsme na ministerstvo počty testů, které budeme potřebovat, budeme řešit umístění žáků, aby byla zachována hygienická pravidla," uvedl zástupce ředitele ZŠ Pavel Růžička.

Narozdíl od původních plánů se ale do škol zatím nejspíš nevrátí maturanti, ani žáci devátých tříd.