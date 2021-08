Návrat z cest se komplikuje, do červené kategorie spadnou další státy

"V tmavě červené kategorii bude Monako. Červená kategorie se rozšíří o Island, Estonsko, Nizozemsko a Madeiru. Oranžové bude Dánsko, Litva, Lucembursko, Švédsko a San Marino," uvedlo v pátek odpoledne ministerstvo zdravotnictví.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur, USA nebo Tchaj-wan.

Cestovatelský semafor platný od pondělí 9. srpna:

Další kategorií jsou země, v nichž je podle českých úřadů střední riziko nákazy (oranžová kategorie). Sem se řadí Belgie, Dánsko, Litva, Lucembursko, Itálie, Finsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko. Při návratu ze zemí zelené a oranžové kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Následují země s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Sem aktuálně spadá Irsko, Island, Estonsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Řecko, Kanárské ostrovy a Portugalsko včetně Azorských ostrovů a Madeiry. Od 1. července platí pro návrat ze zemí z červené kategorie stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie. Do ní spadají ostatní země.

"Lidé vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci," upozorňuje ministerstvo.



Cestovatelé, kteří se do Česka vracejí individuálně, například vlastním autem, se nemusejí testovat před odjezdem zpět do ČR, ale mezi pátým a čtrnáctým dnem po příjezdu musejí podstoupit PCR test. Do té doby je také nutná samoizolace.

Podmínky pro testování a samoizolaci se netýkají lidí, kteří mají 14 dní "hotové" očkování, nebo v posledních 180 dnech nemoc prokazatelně prodělali. Vyplnění příjezdového formuláře ale je povinné i pro ně.

Poslední kategorií zemí jsou státy s extrémním rizikem nákazy, označené černou barvou. Sem patří řada afrických zemí, ale například také Tunisko, Brazílie nebo Rusko. Pokud sem lidé zamíří a nejsou plně očkovaní či sami do půl roku po covidu, musejí absolvovat PCR test ještě před cestou do Česka a následně zůstat deset dní v samoizolaci, kterou ukončí negativní PCR test. Přehled zemí podle rizika nákazy najdete TADY.

