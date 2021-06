Návrat z ciziny bez testů. Musí být 22 dní po první dávce už při odjezdu z ČR?

Řada Čechů právě v těchto dnech řeší letní dovolenou. A někteří zároveň horečně propočítávají, kolik dní jim v době odjezdu k moři či příjezdu zpět uplyne od první dávky vakcíny a jestli se díky tomu vyhnou povinnosti testovat se. Jak to tedy je?

Magickým číslem je aktuálně dvaadvacítka - právě po 22 dnech od podání první dávky vakcíny se mohou Češi z řady zemí vrátit "jen tak," tedy bez nutnosti testů nebo karantény.

Ale jak přesně to třeba při cestách z Chorvatska nebo Řecka zpět do ČR funguje? Je potřeba mít 22 dní po první dávce vakcíny už při odjezdu k moři, nebo stačí, když časová lhůta uplyne až za hranicemi, aby byla cesta zpět snazší?

"Pokud podmínku splňuji, tak si stáhnu a vytisknu očkovací certifikát. Podmínku pro návrat (bez testu) musím splňovat v den návratu, ne při odjezdu. My to tak vnímáme a je to logické," uvedla na dotaz TN.cz mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Že to tak opravdu je, potvrdila posléze pro TN.cz i mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. "Pokud má člověk cestou na dovolenou po první dávce například 14 dní, musí se otestovat. Ale když jede zpátky a 22 dní už uplynulo, tak je návrat z určitých zemí bez testu. Covid pas zkrátka funguje jako "vstupenka" až po těch 22 dnech," zdůraznila Štěpanyová.

Pokud si nejste jistí, jaká pravidla platí pro cestu do a z některé turisticky zajímavé země, může vám napovědět čerstvě spuštěná speciální sekce vládního covid portálu. Ta je věnována právě letním dovoleným a nabízí informace o 14 oblíbených dovolenkových destinacích.

Sezóně letních dovolených se věnovala čtvrteční tisková konference ministerstva zdravotnictví. Pusťte si ji: