Návrat z mateřské není snadný, zažívá to i Jana v Anatomii života

Starosti související s návratem do práce po rodičovské dovolené, které trápí také jednu ze seriálových hrdinek Anatomie života, řeší v Česku každoročně desítky tisíc maminek. Ačkoli jim zaměstnavatel musí pracovní místo ze zákona podržet a často se tedy mají kam vrátit, velká část žen se potýká se ztrátou pracovních návyků nebo neznalostí nových technologií.

Problémy s návratem po mateřské dovolené má například postava z nového seriálu Anatomie života. Jana se po dlouhé mateřské vrátila na pozici zdravotní sestry. Začala si ale uvědomovat, že ji tato práce nenaplňuje tolik jako dřív. "Jana postupně začíná objevovat zpátky sama sebe. Zjišťuje, že je nadaná a že má na to, aby ještě studovala, když chce," říká představitelka Jany, Ester Geislerová.

Návrat zpět do práce není jednoduchý ani pro Ivu z Ústí nad Labem, která si pořídila třetí dítě, dvě předchozí jsou už téměř dospělé. Po dvou letech na rodičovské dovolené se těšila do práce. Naštěstí se teď v lednu měla kam vrátit. Za dva roky se ale spousta věcí změnila.

"Je mnohem víc papírování a víc práce, co se týče počítačové techniky," svěřila se Iva Pražáková měsíc po ukončení rodičovské dovolené. Tu si prý záměrně nastavila co nejkratší, po zkušenostech u předchozích dětí totiž věděla, jak náročný je návrat do zaměstnání.

"Já jsem si to řekla hned na začátku, že budu na mateřské jenom dva roky, že to stačí. Člověk zapomene potom i češtinu," dodává Pražáková. "Stává se, že zapomene třeba znalost cizího jazyka, technologie se posouvají velmi rychle, rodič po návratu po čtyřech letech přijde do úplně nového světa," uvádí Jiří Halbrštát, mluvčí personální společnosti.

V Česku je každoročně na rodičovské dovolené průměrně 300 tisíc rodičů. V naprosté většině případů jsou to ženy. A více než dvě třetiny se jich nemají kam vrátit. Jejich zaměstnavatel zkrachoval nebo třeba na rodičovskou nastupovaly v době, kdy žádné trvalé zaměstnání neměly. A teď neseženou ani částečný úvazek.

"Firmy zredukovaly nabídku částečných úvazků, a navíc zájem o částečné úvazky se zněkolikanásobil. O tyhle pozice mají zájem lidé z gastronomie, služeb nebo hotelnictví," dodává Halbrštát. Podle personálních agentur se ale každoročně několik tisíc žen do zaměstnání nevrací záměrně. Buď si pořídí další dítě nebo zůstávají doma a starají se o rodinu.