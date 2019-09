Návštěvníky pobouřil zraněný vlk ve výběhu medvědů. Zoo to vysvětluje

Video, které natočili návštěvníci Zoo Olomouc, se objevilo ve facebookové skupině zaměřené na týrání zvířat. "Včera jsme navštívili zoo kde byl zavřený sibiřsky vlk s medvědy v jedné ohradě. Vlk byl zraněný (nejspíše ho medvědi napadají) a chtěl se napít, ale to mu medvědi nedovolili," napsali rozčarovaní návštěvníci.

Video ve skupině vyvolalo vlnu pobouření a znepokojení. "Nechápu důvod jejich společného soužití. Čím je přínosem? Nejsou přeci ve volné přírodě, kde by se setkali, a navíc určitě ne pouze jeden vlk, který žije ve smečce," napsala jedna z diskutujících.

Podivnou situaci potvrdili i jiní návštěvníci zoo. "Byli jsme tam před 14 dny a vlčice zoufale vyla a běhala kolem plotu směrem k ostatním vlkům. Chudinka i pajdala na přední nohu," zaznělo v komentářích pod videem.

Olomoucká zoo se však brání. Vlci a medvědi mají společné výběhy od roku 2010. Na území o ploše jednoho hektaru podle ní mají prostor dost velký a členitý na to, aby se zvířata mohla vzájemně sobě vyhnout, kdyby jim těsná blízkost vadila. "Současně splňuje nejnáročnější požadavky na chovatelské zařízení pro taková zvířata," uvedla mluvčí zoo Iveta Gronská.

Situace, kterou návštěvníci zachytili na videu, je navíc mimořádná. "Samice vlka arktického je ve společném výběhu s medvědy, protože by mezi ní a ostatními vlky vznikaly konflikty, jelikož se jedná o bývalou starší dominantní alfa samici, která patří do zcela jiné smečky. Je připravena k transportu do jiné zoo a v tomto výběhu je proto, že sousední smečka jí dělá společnost," vysvětluje ředitel zoo Radomír Habáň.

Vlčici podle vedení zoo ve výběhu nebezpečí ani diskomfort nehrozí. "Video zaznamenává jen dvacetivteřinový výsek z jejich soužití. Je na něm vidět, že medvědi vlčiči nenapadají, ale pouze ji odehnali z místa před jejich ubikací, které patří do jejich teritoria. Dostávají tam potravu, a proto si ji hájí. Z celkového chování této feny nic nenasvědčuje tomu, že by bylo zvíře stresováno přítomností medvědů," tvrdí ředitel.

To, že je vlčice zraněná, Habáň připustil, podle jeho slov se však nejedná o práci medvědů. "Na videu je patrné její kulhání, to je však způsobeno dřívejším špatným došlápnutím ve výběhu. Úraz už veterinární lékař ošetřil. S tímto poraněním nemají medvědi v žádném případě nic společného," uvedl Habáň.