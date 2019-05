Velké změny v Itálii: Tohle musíte vědět, než vyrazíte! Hrozí i pokuty!

Itálie je jedna z nejoblíbenějších letních destinací, každoročně do této země zamíří tisíce českých turistů. Ať už se vydávají autem k moři, nebo letecky do vnitrozemí, často je zaskočí výdaje, se kterými nepočítali. Připravili jsme pro vás přehled, za co si při dovolené v Itálii připlatíte a také, na čem naopak můžete ušetřit!