Návštěvy v domovech pro seniory už v listopadu: PES musí být na trojce

Senioři, kteří jsou v sociálních zařízeních momentálně odstřiženi od rodin, by se mohli návštěvy dočkat ještě před Vánocemi. Ministerstvo zdravotnictví to ale podmiňuje tím, že se Česko dostane v protiepidemickém systému na stupeň rizika číslo tři. Šíření covidu-19 mezi seniory je ale zatím stále velký problém a plošné testování v domovech má zpoždění.

Telefonát nebo videohovor – zákaz návštěv v domovech pro seniory bude platit nejspíš po celou dobu trvání nouzového stavu. Jeho konec je zatím v nedohlednu. Poskytovatelé sociálních služeb vyjednávají možnost výjimky ještě do konce listopadu.



"Jsme v jednání s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a o této věci diskutujeme, ale opravdu budou nastavené podmínky, za kterých se by ty návštěvy mohly uskutečňovat, ale je to tedy plánováno od dosažení toho rizikového stupně tři," řekla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.



Jednou z diskutovaných možností podle šéfa asociace Jiřího Horeckého je, aby se antigenními testy kontrolovaly i návštěvy. Domovy teď přitom zaměstnává nařízené plošné testování klientů. "Musíme přihlédnout také k tomu, že ty návštěvy nebude možné uvolnit tak, jak bylo dřív, ale budou muset být nějakým způsobem koordinované – v omezeném množství, v omezených časových rámcích," řekl Horecký.



"Bohužel stále krajské hygienické stanice reportují nová a nová ohniska nákazy ze sociálních zařízení a poskytovatelů sociálních služeb," uvedl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.



Testovat antigenními testy chce ministerstvo v budoucnu jen personál. "Protože to jsou ti, kteří by mohli do systému přinést tu nákazu. Ti, kteří chodí domů a kteří se pohybují mezi jednotlivými skupinami. Uvědomujeme si a určitě to tak i chceme, aby naši starší spoluobčané, kteří často mají spoustu jiných neduhů, byli co nejméně vystavení těmto útrapám," vyjasnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Plošné testování zatím odhalilo nákazu asi u pětiny lidí.