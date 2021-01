Navzdory opatřením skiareály spustily vleky. Hrozí jim teď mastná pokuta

V sobotu vyrazily na hory v Česku desítky tisíc turistů i běžkařů, a to i přes nepříliš příznivé podmínky. A poprvé vyrazili i sjezdaři. V některých skiareálech totiž provozovatelé ignorovali vládní zákaz a vleky spustili. Jenže to pro ně bude mít nepříjemnou dohru.

V devět ráno se rozjel vlek ve Výprachticích v Orlických horách. Majitel Luboš Merta to odpředu zveřejnil a na svah se vydaly desítky lyžařů. Už o chvíli později tam ale byli i policisté. Vládní zákaz se pochopitelně vztahuje i na jeho sjezdovku.

"Chtěli, ať to vypnu, já jim řekl, že to nevypnu, tak řekli, ať dodržujeme rozestupy a odjeli," svěřil se televizi Nova majitel. "Upozornili jsme majitele, aby vleky vypnul, lyžaře jsme upozornili, aby dodržovali vládní nařízení," okomentovala výjezd mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Už za dvě hodiny byli ale policisté zpátky, a protože se pořád lyžovalo, zasáhli. "Policisté zamezili lyžařům v další jízdě a majitele jsme oznámili správnímu orgánu," uvedla Janovská.

Majitel tak má velký problém, jednak mu hrozí pokuta za neuposlechnutí policejní výzvy a také může dostat i několikamilionovou pokutu za porušení vládních nařízení.

Vlek se rozjel i v Novém Městě na Moravě. Tam se ale nelyžovalo, majitel chtěl upozornit na to, že zákaz je pro vlekaře likvidační. "Je to pro nás likvidní situace a jestli to potrvá ještě chvíli, končíme," vyjádřil se majitel Karel Klapač.

I na běžkaře a turisty okupující parkoviště na horách dohlíželi policisté, přestože v sobotu vinou horšího počasí bylo návštěvníků o poznání méně než předešlé víkendy. V Jizerkách dokonce pršelo, a na běžky tak vyrazili jen ti nejzarputilejší.

Ani Orlické hory nebyly, co se počasí týká, přívětivé. Na Šerlichu byly tři nad nulou, v Deštném dokonce sedm, foukal silný vítr a byla mlha. Přesto se běžkaři nechtěli nechat odradit, tedy většinou. Tahle dívka spílala nejen počasí, ale i rodičům.