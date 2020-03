Navzdory zákazu shromažďování se na některých kolejích konaly večírky

"Pravidla jsou od toho, aby se porušovala" - jakoby se takovým heslem řídili studenti, kteří si na břevnovské koleji udělali mejdan. Studentské party se mělo zúčastnit na čtyři desítky lidí. Podle vedení školy šlo hlavně o zahraniční studenty programu Erasmus.

Přestože v zemi platí nouzový stav, studenti si nic nedělali z výzev městské policie ani ze zaměstnanců koleje. Ti, kteří se strážníkům legitimovali, dostanou důtku. Víc prý univerzita udělat zatím nemůže, při dalším prohřešku je už z koleje vyhodí.

"Akce se účastnili ubytovaní, kteří navštěvují různé vysoké školy - nikoli jen studenti UK. V tuto chvíli jsme požádali o ukončení Erasmu u dvou studentů z Granady a jednoho z Malagy, u kterých problém s rušením nočního klidu byl prokázán dříve," sdělil mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Podobnou situaci řešila také Česká zemědělská univerzita, která se k problému vyjádřila na svém webu: "Kvůli ignorování podmínek nouzového stavu v zemi, kdy někteří ubytovaní studenti přes zákaz pořádali party i jiné akce, potvrdily se nové případy nákazy, které úzce souvisejí s ubytovanými na našich kolejích."

Univerzita dnes bere tato slova zpět, studenti se prý ale setkávali. V tuto chvíli prý ovšem na žádné z kolejí nikdo nakažený není, dříve pozitivně testovaní studenti jsou už doma.

"Není to tak, že se tu konaly mejdany. Není to tak, že by tu byla uvalená karanténa na koleje. Byl to apel na studenty dopředu, že ta situaci v zemi se dramatizuje a může dojít samozřejmě i k tomu, že ta karanténa bude uvalená i na tuto kolej," reagoval mluvčí České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

Mezi prvními nakaženými v Česku byl právě profesor zemědělské univerzity. Teď je prý bez příznaků v domácí izolaci a na žádného studenta nákazu nepřenesl