Babiš, Hamáček, Prymula, Vojtěch! Politici bojují o důvěru! ANKETA

"Neumí ochránit lidí před virem, jak je chtějí ochránit, kdyby ze dne na den začala bez jakéhokoliv důvodu a upozornění válka?" ptá se přispěvatel Princ Marek. Podobné komentáře, často se jmény konkrétních ministrů, plní prostor pod příspěvky na facebooku i twitteru.

Obavy o to, zda jsou vládní opatření dostatečná a zda jednají zástupci vlády dost rychle na to, aby ochránili české občany, jsou hlavním námětem diskuzí na sociálních sítích. Strach ještě nedávno budil zejména nedostatek roušek, který nyní ustupuje do pozadí před obavami ze zajištění příjmu. Zejména rodiče samoživitelé a drobní živnostníci se na vládu obracejí s nadějí, že jim odpoví, co mají při stávajících bezpečnostních opatřeních dělat a jak mají zabezpečit rodinu.

V souvislosti s tímto tématem si vyslechla "své" i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. "Kdy konečně stopnete placení záloh na sociálku? Kde jste zalezlá? Tady krachují živnostníci a vy děláte co? Kdy pomůžete živnostníkům nějakým programem, aby nechodili spásat trávu? Nic, TICHO! Ze dne na den zavřené živnosti a TICHO!" rozčílila se na facebooku uživatelka Jana.

Spíše rozčilení než důvěru, budí také premiér Andrej Babiš. "Nedůvěra lidí ve vaši osobu komplikuje celou situaci. Přenechte řízení panu Prymulovi a přestaňte do situace vnášet zmatky," vybízí premiéra přispěvatel Zdeněk. V komentářích lidé Andreji Babišovi vytýkají zejména nekonkrétnost a zmatečnost při vystupování na tiskových konferencích.

Svou dlouhodobou nepřítomností na očích veřejnosti si vysloužil kritiku i prezident Miloš Zeman. "A prezident ještě žije?" zaznívá v příspěvcích na oficiálním twitteru mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka.

A prezident, prezident jet ije? — Zoltan Karpathy (@Zoltan_Karpathy) March 17, 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle mínění některých přispěvatelů nejedná dostatečně rychle a ačkoli je jeho snaha informovat veřejnost chvályhodná, má prý tendenci se ve sdělení opakovat. "To, co jste od ledna udělali, je spíše k smíchu. Rozumíte tomu, že si většina občanů musela poradit sama?" konfrontuje ministra uživatel s přezdívkou stoplaylgu.

Šéf hned několika resortů, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, o svých schopnostech některé z přispěvatelů rovněž nepřesvědčil. Vytýkána jsou mu "nešťastná řešení" koronavirové situace. Některé uživatele sociálních sítí si proti sobě poštval sdělením, že "na videokonferenční vládě schválili, že povolujeme maloobchodní prodej textilního materiálu a galanterie. Důvodem je dostupnost materiálu pro výrobu roušek. Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky".

Nic! Kadej a si bavlnu vypstuje doma na balkon, spede, utk ltku a a pak si me ut rouku. Kadej zn pohdku Jak krtek ke kalhotkm piel, take s postupem nebude problm.

dit stt jako cvokhaus. — Michal Vilm (@michal_mort) March 16, 2020

"Řekněte mi, že se mi to jen zdá. Že nežiju v zemi, kde ministři pořádají videokonference, aby poddaní mohli po večerech šít bavlněné roušky," rozčílil se uživatel Zbyněk.

Například náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se ale podle názorů na sociálních sítích těší poměrně velké popularitě. Lidé vyzdvihují zejména jeho znalost oboru a jasné odpovědi na pokládané otázky.

Rd bych Vs vidl astji. Mou dvru mte Vy a p. Prymula. Ten zbytek m ds.



Mnoho zdaru. — Nemrznouc sms (@NemrznouciSmes) March 16, 2020

Jasné vyjadřování a srozumitelné sdělování informací chválí lidé také v případě ministra vnitra Jana Hamáčka. "Ministr vnitra by měl vést celou republiku v dnešní krizové době," napsal Jan K. " Pane Hamáčku, klobouk dolů. Na rozdíl od premiéra bylo vaše vystoupení na TK jasné, srozumitelné a pochopitelné. Přiznám se, že jsem nebyla zrovna vaší fanynkou, ale teď držím palce, ať to ustojíte a děkuji," vzkázala ministrovi Hana L.

