Ne německý pedofil, zmizení Maddie zosnoval někdo jiný, tvrdí detektiv

Amaral v rozhovoru pro německá média zopakoval, že hlavními viníky zmizení z roku 2007 jsou sami rodiče pohřešované Maddie - Kate and Gerry McCannovi, píše britský portál Mirror.

Detektiv, který před lety v Portugalsku, odkud malá Maddie McCannnová zmizela vedl policejní vyšetřování, německému Bildu v rozhovoru řekl, že na pedofila Brücknera se úřady jen vše snaží hodit. A bývalý portugalský policista prý nemá "žádné pochybnosti", že únos malé Maddie byl pouze zinscenovaný a měl pouze zakrýt něco úplně jiného. Amaral čerstvá obvinění proti dívčiným rodičům vznesl i navzdory tomu, že se s ním kvůli podobným nařčením McCannovi aktuálně soudí.

"Brückner nemá se zmizením Maddie nic společného. Nebylo by to poprvé, kdy byl případ vyřešený vyrobením podezřelého. Německý žalobce by neměl pořád tvrdit, že na Brücknera něco má. Anebo by ho teda měl obžalovat a poslat před soud," řekl portugalský detektiv, který skončil ve vysoké policejní funkci před 14 lety poté, co nevybíravě kritizoval svoje britské kolegy.

Amaral se pozastavil i nad tím, jak by se někdo do bytu dokázal vloupat, aniž by za sebou nenechal otisky prstů nebo alespoň stopy po rukavicích. "Takhle to slouží jen tomu vykonstruovanému, aby si lidi mohli říct, co je to ten Brückner za monstrum," má jasno jednašedesátiletý Portugalec. Zároveň ale připustil, že první dny vyšetřování provázely chyby.

"Přistupovali jsme k tomu tak, jako kdyby bylo něco ukradeno. Měli jsme jít víc do hloubky a brát to jako u vražd - zajistit biologické stopy, vlákna, vlasy. To byla chyba," uvedl doslova bývalý detektiv.

Německý žalobce Hans Christian Wolters si ale z Amaralových komentářů a obvinění těžkou hlavu nedělá. "Názory portugalského expolicisty pro nás mají jen malou váhu. Předpokládáme, že nemá přístup k našemu spisu, takže jeho závěry jsou naprosto mimo," reagoval státní zástupce, který má kauzu nyní na starosti.

Amaral už dříve v kontroverzní knize o kauze napsal, že rodiče Maddie jen chtěli ututlat její neúmyslnou smrt, což rozpoutalo soudní spor, který se táhne už dlouhých deset let. Madeleine McCannové byly tři roky, když v roce 2007 zmizela z rodinného bytu v portugalském Algarve. Dívčini rodiče stále věří, že jejich dcera žije.

