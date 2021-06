Ruskou vakcínu Sputnik V chce jen hrstka Slováků. Zavrhnul ji i Matovič

Slováci se od úterý registrují k očkování ruskou vakcínou Sputnik V, zájem ale není příliš velký. Ačkoliv původně z průzkumů veřejného mínění vyplynulo, že Sputnikem by se nechalo očkovat až půl milionu lidí, v praxi se k tomuto kroku odhodlaly zatím zhruba tři tisíce lidí. Vakcínou se odmítl nechat očkovat i bývalý premiér Igor Matovič, který kvůli jejímu dovezení na Slovensko musel skončit ve funkci.

Očkování ruskou vakcínou na Slovensku mělo odstartovat už před třemi měsíci, kvůli dlouhému procesu schvalování se ale registrace spustily až 1. června. A navzdory předchozím odhadům zájem o očkování příliš velký není. Podle ministra zdravotnictvá Vladimíra Lengvarského se doposud přihlásily zhruba tři tisíce lidí, informují tvnoviny.sk.

Politici, kteří tlačili na schválení ruské vakcíny bez povolení Evropskou lékovou agenturou, se přitom opírali zejména o průzkumy veřejného mínění. Ty potvrdily, že 300 až 500 tisíc lidí se chce Sputnikem V očkovat. Socioložka Zora Bútorová však upozornila, že zájem o Sputnik V se podle ní bude pohybovat okolo 53 tisíc.

Anketa Podstoupili byste očkování Sputnikem V? Ano 0 0 hlasů Ne 100 2 hlasy Ano, pokud by vakcínu schválila EMA 0 0 hlasů Hlasovalo 2 lidí.

A hned první den spuštění registrace ukázal, že ruská vakcína nesplní očekávání politiků. Problémem je, že 200 tisíc dávek expiruje v průběhu července. "Nechci spekulovat, ale podle původní smlouvy zbývající dávky můžeme prodat třetím stranám. Podle mě to už nikdo před expirací nekoupí," uvedl nový ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Podle smlouvy má Slovensko předkupní právo celkem až na dva miliony dávek, tedy očkování pro milion lidí. S vakcinací se začne 7. června.

První dávky ruské vakcíny dorazily do Košic koncem února, osobně se tehdy na letiště dostavil tehdejší premiér Igor Matovič i bývalý ministr zdravotnictví Marek Krejčí. Dobrovolné očkování chtěli spustit do dvou týdnů. "Jediným řešením je naočkovat lidi dobrými vakcínami, a tou určitě Sputnik V je," hlásal Matovič.

Tvrdil, že si Sputnik sám nechá vpíchnout, nakonec ale změnil názor. Nyní upřednostnil vakcínu registrovanou v EU. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že jako ministr musí hodně cestovat a ne všechny země ruskou vakcínu uznávají. "Teď je týden známá informace, že Evropská unie bude hrát geopolitickou hru a nebude uznávat Sputnik. Naštěstí ne všechny země. Já si myslím, že se to poddá. Už nyní je asi 15 států v Evropě, které uznávají i očkování Sputnikem. Podle mě to nakonec budou všechny," oznámil.

Dovoz vakcín neschválených Evropskou lékovou agenturou vygradoval ve vládní krizi, která vyústila právě v konec premiéra i ministra zdravotnictví. Jeho argument, proč se nenechal očkovat, novináři napadli. Někteří z nich upozornili, že na ministra se nevztahují cestovní omezení. V praxi by se tak na pracovní cestu dostal i po očkování ruskou vakcínou.

Ruská vakcína není v ČR povolená



S odkazem na nedostatek informací o očkovací látce byl k nasazení Sputniku V velmi skeptický i slovenský lékový úřad. Látku doposud neschválila ani Evropská léková agentura (EMA). A to je i důvod, proč doposud není v Česku. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve oznámil, že Česko nepřijme vakcínu, která by mohla být nebezpečná.

O případných dodávkách vakcíny do ČR chtěl v dubnu jednat i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na jednání do Ruska ale nakonec neodletěl kvůli zveřejnění kauzy Vrbětice, která vyvolala skandál na mezinárodní úrovni a narušila česko-ruské vztahy. Později Hamáček tvrdil, že cesta do Ruska měla být jen zastírací manévr.