Některá místa mají přebytek vakcín, nemocnice ve Slaném shání zájemce o očkování

Ačkoliv Česká republika shání vakcíny proti koronaviru, kde se dá, najdou se u nás i místa, kde je vakcín dost, ale nemají jimi koho očkovat. Přesně taková situace nastala v očkovacím centru ve Slaném. Pomoci by mohla i kampaň na podporu očkování, kterou připravuje vláda.

Vakcíny máme, místo kde očkovat máme, chybí nám ale lidé, kteří by na injekci přišli. To zní z očkovacího centra ve středočeském Slaném.

"Na příští týden vlastně nemáme objednané lidi. Proto jsme se snažili nějakým způsobem přilákat další zájemce z věkových skupin, na které se očkování vztahuje," uvedl ředitel nemocnice ve Slaném Štěpán Votoček.

Ve spolupráci se Středočeským krajem teď slánská nemocnice hledá zájemce o očkování ve věku sedmdesát až osmdesát let. Ideálně z řad těch, kteří čekají na termín v přilehlé nemocnici.

"Víme, že v našem regionu jich je víc než těch, kteří se u nás nechali naočkovat. A předpokládáme, že jsou to ti, kteří čekají, až začnou očkovat praktici," doplnil Votoček.

Ředitel nemocnice nepředpokládá, že by volná místa vydržela dlouho. Tomu by mohla napomoct i kampaň, kterou chystá vláda. Ta má podpořit zájem o očkování.

"Přípravy kampaně jsou v plném proudu, 22. března se bude natáčet klíčový TV spot, který bude veřejnosti představen do konce března," sdělil mluvčí Úřadu vlády ČR Vladimír Vořechovský.

Vláda nyní řeší také distribuci vakcín v Evropské unii. Premiér Andrej Babiš (ANO) požaduje, aby se dávky začaly přerozdělovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí. Společně s Babišem k tomu vyzývají premiéři Rakouska, Slovinska, Bulharska a Lotyšska.

"Během měsíce března by mělo přijít 1 133 694 dávek jednotlivých očkovacích látek, kde nejčastěji se jedná o dávky od společnosti Pfizer/Biontech," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V dubnu by pak mělo do České republiky dorazit přes dva miliony dávek vakcín.