Nebe se zbarvilo do žluta, Čínu zasáhla písečná bouře desetiletí

Sever Číny včetně hlavního města Pekingu zasáhla v pondělí písečná bouře, která je podle odborníků nejhorší za poslední dekádu. Písek, který do země doputoval z pouště Gobi, komplikuje především leteckou dopravu.

Nebe nad Pekingem se v pondělí zbarvilo do ruda, přičemž vrcholy nejvyšší mrakodrapů nejsou ani vidět. Může za to písečná bouře, která zasáhla sever Číny. Podle odborníků jde o nejhorší bouři za posledních deset let, informuje agentura AP.



Situace komplikuje především dopravu, muselo být zrušeno už více než 400 letů. Písečné bouře jsou pro oblast Pekingu typické především v jarním období, a to právě kvůli blízké poušti Gobi. "Je to nejintenzivnější písečná bouře v naší zemi za posledních deset let," uvedl čínský hydrometeorologický ústav na svém webu.

Čínský hydrometeorologický ústav zároveň informoval, že by bouře měla zasáhnout 12 provincií a během středy a čtvrtka postupně ustat. Masivní výsadba stromů a keřů v rizikových oblastech snížila v poslední době intenzitu bouří, ale expanze měst a průmyslu zároveň vytváří neustálý tlak na přírodu v Číně.

Peking se zároveň v současné chvíli snaží omezit smog ve městě, avšak kvalita ovzduší se přesto zhoršuje.

