Nebe prozáří Perseidy. Kdy a jak nebeské divadlo sledovat? RADY

V tomto týdnu vrcholí každoroční meteorický roj Perseidy, "padající hvězdy" budou nejlépe vidět v noci na pátek. Letos jsou navíc podmínky pro pozorování nebeské šou v podstatě ideální, protože zařící létavice nebude svým světlem překrývat měsíc. Poradíme, jak Perseidy sledovat, aby byl zážitek co nejlepší.

I když se meteorický roj nesoucí jméno souhvězdí, z něhož zdánlivě vylétá, vrací každý rok mezi 17. a 24. srpnem, vrcholí právě v tomto týdnu, konkrétně v noci na pátek. A to je také doba, kdy je padajících hvězd vidět nejvíc. "Frekvence meteorů pozvolna stoupá a v průběhu noci maxima uvidíme na bezměsíčné obloze mimo města zejména mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní až 80 meteorů za hodinu," předpovídá astronom Petr Horálek.

Zdůraznil, že podmínky pro pozorování meteorického roje, kterému se lidově říká také slzy svatého Vavřince, jsou letos v podstatě ideální a z toho správného místa tak mohou lidé vidět i ty nejslaběji zářící létavice.

"Vlétají přitom do atmosféry z jednoho směru. Proto se nám zdá, jako by jejich dráha vycházela z jediného bodu na obloze, který se odborně nazývá radiant. Právě ten v době maxima roje leží v horní polovině souhvězdí Persea. Vzhledem k tomu, že toto souhvězdí u nás vůbec nezapadá, létají meteory po celou noc. Nejvíc jich ovšem spatříme od půlnoci až do rozbřesku, neboť v té době je Perseus již velmi vysoko nad obzorem a stoupá takřka k nadhlavníku," upozornil Horálek.

Navíc v noci na pátek bude měsíc na obloze pouze jako úzký srpek a nebude tak sledování roje kazit svým svitem. Přesto ideální pozorovací stanoviště není úplně snadné najít.

"Na pozorování roje Perseid si vyhledejte místo alespoň desítky kilometrů daleko od velkých měst s co nejlepším výhledem do všech stran. Nejvíce meteorů je totiž vidět na obloze nerušené světelným znečištěním z měst a obcí. Při menším umělém jasu totiž vyniknou i méně jasné meteory. Pozorovat úkaz je nejvhodnější vleže, například ve spacáku nebo na lehátku. Pro sledování není třeba dalekohled, meteory náhodně létají po celé obloze a jsou dost výrazné na spatření pouhýma očima," radí Horálek.

Na závěr připomněl, že v noci na pátek budou k vidění i další nebeské úkazy, třeba jasná Venuše, ale i Jupiter či Saturn. Přes oblohu se také potáhne velká část naší galaxie.

Podívejte se, jak vypadaly Perseidy loni: