Neberte si děti jako rukojmí, píše v dopise Paroubková Prymulovi

Návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) poslat děti do škol v přírodě, pokud se v listopadu nebudou moci vrátit do tříd, pobouřil mnohé rodiče. Manželka expremiéra Jana Paroubka Petra Paroubková poslala Prymulovi otevřený dopis, kde jeho rozhodnutí jako matka kritizuje.

"To, co zažívají dnes naše děti, je noční můra každého rodiče a pedagoga. Chaos, změny nařízení a v konečném důsledku to nejhorší – Vašich názorů ze dne na den," začíná Petra Paroubková svůj otevřený dopis.



Podle Paroubkové potřebují děti řád a rutinu, distanční výuka nikdy nenahradí výuku prezenční. Poukazuje také na častou a až protichůdnou proměnlivost informací. "Apeluji na Vás kvůli nesystematičnosti a změnám názorů, které se dějí ze dne na de. A na které nejvíc doplatí naše děti. Je nemyslitelné, abyste školy v přírodě nedoporučil, nařídil distanční výuku, slíbil návrat do škol 2. listopadu a vzápětí přišel s naprosto scestným nápadem poslat děti na dva týdny 'učit se' do škol v přírodě," píše rozhořčená matka.



Přečtěte si celý otevřený dopis Petry Paroubkové:



Prymulu zahrnuje také sérií zásadních otázek: "Kdo by s dětmi jel? Kde chcete sehnat dostatečný počet pedagogů a zdravotníků, aby se o děti postarali? Učitelka, která má dítě v šesté třídě, a tudíž mu je 11 let, si myslíte, že pojede? A nechá dítě doma samotné? Nebo s dětmi pošlete studenty pedagogických škol?"



Na závěr připomíná, že "oddělování rodičů od dětí, zřizování různých táborů atd. už v evropských dějinách několikrát bylo. A všichni víme, jak to dopadlo. Neberte si naše děti jako rukojmí!"



Návrh ministra zdravotnictví ohledně škol v přírodě nadzvedl ze židle i čtenáře TN.cz. "Zakázali školy v přírodě a teď je zase prosazují. Vždyť vůbec nevědí, co dělat, a z lidí dělají blbce," stěžovala si Jaroslava. Zákaz škol v přírodě platí od 14. října.



