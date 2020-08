Nebezpečí úrazu číhá i u vás doma. Chraňte své domácí mazlíčky

Každý majitel si pro svá zvířátka přeje jen to nejlepší a nechce je vystavovat nebezpečí. Jenže to se mnohdy může ukrývat i na místě, které běžně považujeme za bezpečné, tedy u nás doma nebo na zahradě. Na co byste si měli dát obzvlášť pozor, když necháváte vašeho mazlíčka samotného, prozradí hlavní veterinární lékař kliniky Vethope Marek Galbinec.