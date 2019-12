Nebezpečná drůbež se salmonelou v Praze! Nekoupili jste ji také?

Veterinární inspektoři odhalili nelegální rozvážkový prodej drůbeže neznámého původu, navíc v nevyhovujících hygienických podmínkách. Státní veterinární správu někdo upozrnil na podezřelý inzerát kolující na sociálních sítích.

Při následné kontrole osobního auta na jednom z odběrných míst poblíž obchodního centra v pražských Letňanech zajistili veterináři více než půl tuny kuřat, kachen, hus a krůt. Drůbeží maso se převáželo ve znečištěných boxech. Auto navíc nebylo vybaveno chladicím zařízením, to měly zřejmě suplovat PET láhve se zmrzlou vodou.

Drůbež nebyla nijak označena a prodejce neměl žádné doklady o jejím původu. Nešlo tak doložit dobu použitelnosti a nebylo možné zaručit bezpečnost potravin. Z těchto důvodů kontroloři veškeré drůbeží maso na místě znehodnotili obarvením a nařídili jeho likvidaci na náklady prodejce v asanačním podniku.

GALERIE: Děsivé hygienické podmínky 1 / 4 Zdroj: Státní veterinární správa ČR Pojízdná prodejna drůběže - 3 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Přestože inzerát avizoval prodej drůbeže z "domácího chovu", nepodařilo se při následném došetřování dohledat existenci zmiňovaného chovu. V místě uváděného chovu se nachází zástavba rodinných domů, ale žádné hospodářství.

V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že prodejce zákazníky klamal. Při kontrole byly odebrány vzorky drůbežího masa a následně podrobeny laboratornímu vyšetření. To odhalilo ve vzorcích přítomnost bakterií salmonelly.

S prodejcem bude zahájeno správní řízení, za závažná porušení zákona o potravinách mu hrozí pokuta až padesát milionů korun.

Vzhledem k tomu, že podobných případů, kdy je na sociálních sítích či inzertních portálech nabízen zdánlivě výhodný prodej masa či dalších potravin pochybného původu, apeluje SVS na spotřebitele, aby byli obezřetní a kupovali maso v ověřených prodejnách a vždy vyžadovali informace o původu potravin a době jejich trvanlivosti.

Zvýšenou pozornost by měli věnovat také hygienickým podmínkám prodeje, tomu, zda jsou potraviny chráněny proti vnější kontaminaci a správně skladovány. Pokud se jim cokoliv nezdá, neměli by potraviny kupovat, protože tím riskují své zdraví. Zákazníci by se měli s podnětem obrátit na příslušnou krajskou veterinární správu, která dotčený prodej prověří.