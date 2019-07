Úřad varuje před špatnými léky na trhu. Mohou lidem poškodit zdraví

Poslední vážné varování zveřejnil SÚKL na konci června, když upozornil na lék RoActemra od výrobce Roche, který se používá na léčbu revmatoidní artritidy. V informačním dopise, který SÚKL zveřejnil, výrobce varoval před závažnými nežádoucími účinky, které by mohly vést až k selhání jater.

"U pacientů, kteří byli léčeni tocilizumabem (obsaženém v léku RoActemra, pozn. red.), byly zaznamenány případy těžkého polékového poškození jater včetně jejich akutního selhání, hepatitidy a žloutenky, v některých případech vyžadující transplantaci orgánu," uvedl ve zprávě společnosti Roche ředitel pro léčbu Jaroslav Vydlák s tím, že četnost výskytu je však vzácná.



Potenciálně nebezpečných léků ale bylo víc. V lednu ústav varoval před známým lékem proti rýmě Olynth HA, který mohl být kontaminovaný mikroby. Sprej do nosu přitom mohou používat i děti od sedmi let. Strach mezi pacienty vyvolala i dubnová zpráva varující před rizikem poškození srdce a jater nebo krvácením do plic při užívání léku Lemtrada, kterým se léčí roztroušená skleróza.

O nevyhovujících lécích SÚKL vždy informuje na svém webu, kde zveřejňuje také doporučení či nařízení ke stažení léku z lékáren. Každý měsíc pak vydává i souhrnnou zprávu závadných léčiv. Je však nutné mít na paměti, že nevyhovující jsou vždy jen určité šarže a tak je možné, že lék, který sami užíváte, je v naprostém pořádku. Čísla závadných šarží najdete samozřejmě také na webu lékového ústavu.