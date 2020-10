Nebezpečné mobily stále v oběhu! Jejich baterie může explodovat!

Velké štěstí měl pan Rudolf Tomík, kterému explodující baterie mobilu zničila "jen" podlahu. Stačilo, aby místo na zem dopadla baterie na závěs nebo křeslo, a mohl vyhořet celý byt.

"Večer před událostí jsem dával telefon na nabíječku, protože byl úplně vybitý. Položil jsem ho na stolek jako vždy a tam byl telefon do rána. V tom místě také vybuchl. Baterie z telefonu vyletěla, vystřelila, spadla na zem a točila se až přistála u nohy postele," popsal pan Tomík slovenské televizi Markíza.

Na podlaze baterie zanechala vypálenou spirálu. Šlo o starší typ telefonu Samsung Galaxy, který rodina pořídila před šesti lety a už se na něj nevztahovala záruka. Podle vyjádření pana Tomíka si s telefonem běžně hrály děti, sledovaly na něm videa a dění na internetu.

Telefon prý explodoval krátce před sedmou ráno – jen chvíli předtím, než děti obvykle vstávají. Rozžhavená baterie zničila podlahu a potah na sedačce. Pan Tomík škodu odhadl na zhruba 1350 euro, tedy téměř 37 tisíc korun. Byt byl navíc po explozi plný prachu a jemného popílku.

Podle znalců není tak neobvyklé, že telefon exploduje – objevují se desítky případů. Ondřej Koubek ze společnosti Samsung Electronics ale tvrdí, že výbuch nastane jen ve výjimečných případech.

"Může se stát, že pokud je baterie nabitá na sto procent a dále se nabíjí, že tam dojde k přehřátí, a právě proto vznikají tyhle komplikace," vyjádřil se pro tvnoviny.sk. Další možnou příčinou je prý to, že jsou výrobci nuceni do co nejmenšího těla baterie nacpat co největší výkon a kapacitu. V souvislosti s tím pak vznikají různá omezení a překážky.

Vadné telefony prověřuje i Slovenská obchodní inspekce (SOI). "Inspekce prověří, jestli si je společnost vědoma tohoto problému při daném výrobku a jakým způsobem zabezpečil shodu výrobku s požadavky podle platných právních předpisů před jeho uvedením na trh," řekla mluvčí SOI Petra Blehová.

Inspektorát prověří také stížnost pana Tomíka a prověří případné další reklamace na stejný typ baterie či telefonu. Společnost Samsung podle poškozeného na reklamaci zareagovala poměrně pružně a záležitost nechala prověřit u akreditované laboratoře ve Velké Británii.

Ta zjistila, že chyba není ani v zařízení, ani v zacházení uživatele. Samsung navíc panu Tomíkovi slíbil uhradit opravu zničené podlahy i gauče a dodá mu prý i nový telefon. To se ale údajně nestalo ani devět měsíců od události.