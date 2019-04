Nebezpečné pálení čarodějnic: Hranice v Řevnicích má 20 metrů!

Podle informací TN.cz vatra nestojí na zcela správném místě, tedy v bezpečné vzdálenosti od zdrojů hoření, hned vedle ní je navíc elektrické vedení. Podle českých zákonů to ale neznamená, že by tam 20metrová hranice nemohla být zapálená. Stavba totiž stojí na soukromém pozemku a majiteli by při rozšíření požáru hrozila maximální pokuta ve výši 25 tisíc korun. Hasiči tak výstavbě podobné hranice nemohou zabránit.



Starosta Řevnic Tomáš Smrčka ale uklidňuje, že je o bezpečnost postaráno: "Bezpečnost je zajištěná. Máme městskou policii, která je připravená sloužit celou noc až do rána. Máme domluvu s místním hasičských záchranným sborem. Řada dobrovolných hasičů je taky mezi klukama, kteří tu vatru staví."

Až po upozornění hasičů redakcí TN.cz se město začalo domlouvat i s hasiči státními. "Pokud se tady bavíme o nějakých 20 metrech, tak by určitě bylo dobré, aby lidé stáli 20 metrů a dál od té hranice - z důvodu toho, že kdyby se ta hranice zbortila, tak aby nemohlo dojít k tomu, že by některá z klád dopadla na lidi," řekla redakci TN.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Starosta však ujistil, že prostor bude ohraničen páskou v dostatečné vzdálenosti od vatry.

Některým lidem na facebooku vadilo i plýtvání dřevem. To podle starosty pochází z řevnických lesů a jde většinou o stromy napadené škůdci nebo o suché kmeny, město by je tedy jinak neprodalo.

Ozvali se také ti, kteří upozornili na omezování svobody zvířat, která žijí na louce. Velký oheň jim totiž může buď ublížit, nebo je z místa vyhnat.

"Jako zvířata - o to nějak strach nemáme. Maximálně ptáčkové jsou tady na tom poli, jinak tu nic není. Když si člověk doma griluje, tak mu tam také přiletí beruška a může jí spálit. A zvířata, která jsou tady okolo, tak ta utečou, o to strach nemám," obhajoval obří hranici stavitel a organizátor akce.

Pálení hranice je v Řevnicích tradice, která se tam dodržuje už 45 let. Rekord ve výšce vatry pokořili za celou dobu hned třikrát. Letos na stavbu hranice dala místní radnice 10 tisíc korun. Podle informací z facebookové události by se pálení hranice mělo zúčastnit na tisíc lidí, místní obyvatelé akci povětšinou chválí.