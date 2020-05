Nebohý pes uvízl v rouře. Zachránili ho hasiči, museli se k němu prokopat

Náplní práce hasičů není jen vyjíždět k požárům - pomáhají také zachraňovat zvířata v nouzi. Občas je to kočka, která se nemůže dostat ze stromu, občas pták, který se zamotal do sítě. Tentokrát ostravská jednotka vyjížděla k pejskovi, který uvízl v rouře a nemohl ven.

Může se to stát snadno - pes je zvídavé a hravé zvíře a v plastovém tunelu, který kouká ze země, navíc mohl spatřit hlodavce, který se tam ukrýval. Ať už to bylo jakkoliv, v neděli do jedné takové roury v Ostravě-Hrabůvce vlezl pes, ven už se ale dostat nemohl.

Profesionální hasiči ze stanice Ostrava-Přívoz ho však nenechali na holičkách. "Jednotka vyjela na záchranu středně velkého psa, který uvíznul v plastové rouře. Ta byla z velké části vedená v zemi a hasiči se tak k pejskovi museli doslova prokopat," popsal zásah mluvčí hasičů Lukáš Popp.

"Nakonec museli použít i hydraulické nůžky, které využívají například při dopravních nehodách, a rozstřihli rouru, aby chlupatého přítele vysvobodili," dodal. Díky jejich rychlé a profesionální pomoci tak pejsek vyvázl bez jediného škrábance či dalšího zranění a skončil ihned u šťastného majitele.