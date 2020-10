Neboj se na ně sáhnout, aneb zdravá prsa každé ženy

Prevence, prevence, prevence. Stejně, jako bychom měli pravidelně chodit k zubaři, měli bychom také myslet na svá prsa.



Samovyšetření prsou se týká každé ženy. Zabere vám pár minut a může zachránit život. Už druhým rokem se značka zubních past Sensodyne spojila s organizací Loono a společnou kampaní bojují za to, aby ženy na svá prsa nezapomínaly. Je to jednoduché. Zubní pasta vám dojde zhruba po jednom měsíci a právě tehdy si sáhněte na prsa a věnujte pár vteřin jejich samovyšetření.



„Jsme rádi, že již druhým rokem náš projekt může skutečně mnohým ženám zachránit život. Je potřeba, aby směrem k veřejnosti, především pak tedy k ženám, bylo toto téma dostatečně komunikováno. Spolupráce s organizací Loono nás moc těší, a tak tento rok, stejně jako tomu bylo v roce loňském, darujeme v říjnu 1 Kč z každého prodaného produktu Sensodyne organizaci Loono na program prevence,” říká brand manažerka za Sensodyne, Eliška Jurková.



Povědomí o nutné prevenci každé ženy je důležité. Ženy by měly vědět, jak často a jak si samovyšetření provést. Jak na vyšetření a na co si dát pozor si můžete přečíst na webových stránkách organizace Loono. Na internetu najdeme ale, mimo těch užitečných informací, také takové, které nám k ničemu nejsou, a co víc, informace, které nejsou pravdivé. Říkejme jim mýty a tady jsou ty o rakovině prsou:



Mýtus: Rakovina prsu se týká jen starších osob



Rakovina prsu se objevuje v různém věku. Není to tak, že je nebezpečná pouze pro starší ženy, nejmladším pacientkám může být okolo dvaceti let. Proto je důležité na prevenci nezapomínat a v případě jakéhokoli podezření vyhledat lékaře.



Mýtus: Mamograf způsobuje rakovinu



Zatím nebylo prokázáno, že by tlak, který mamograf na prsní tkáň během vyšetření vyvine, škodil zdraví.



Mýtus: V rodině se nikdy rakovina prsu nevyskytla, tak jsem i já v bezpečí



Jestliže nikdo z rodiny neprodělal rakovinu prsu, neznamená to, že vás nemůže toto onemocnění postihnout. Pravidlo ale platí i obráceně. V rodině, kde se nemoc vyskytla, nemusí postihnout další ženy. Tak nebo tak, když vám dojde pasta, sáhněte si určitě na prsa.



Mýtus: S menšími prsy klesá riziko zhoubného nádoru



Zde platí rčení, že na velikosti nezáleží. Vyšetření velkých prsou trvá sice déle, pravděpodobnost onemocnění je ovšem úplně stejná jako u malých prsou.



Ať jsou prsa malá nebo velká, vždycky myslete na to, že jsou součástí vás. Nezapomínejte i jim věnovat péči a jednou měsíčně si na ně sáhnout. Je to vážně důležité.

________________________________________

Zubní pasty Sensodyne Rapid a Sensodyne Repair & Protect jsou zdravotnické prostředky. Ostatní zubní pasty Sensodyne a ústní vody Sensodyne jsou kosmetické přípravky.

V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00

Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com.

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK.

©2020 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. Datum vypracování materiálu: 4/2020.

PM-CZ-SENO-20-00081