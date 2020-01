Nebojte se výzev, napravte vztahy. Kartářka řekla, jaký bude rok 2020

"Já žádám vesmír a žádám vyšší moc o odpověď, co čeká lidstvo v roce 2020?" ptala se karet věštkyně Daniela Novosádová. Vytáhla sedm karet - sedm různých pohledů na budoucnost, které se prý vzájemně doplňují. Rok 2020 má být náročný, ale zároveň úspěšný pro nás všechny.

"Každému se v životě budou dít obrovské změny, budeme napravovat vztahy, věci mezi sebou a druhými. Bude to i bohatý rok, budou tam finance, lidi budou moct hodně nakupovat," vypočítala kartářka.

Pokud se prý otevřeme novým věcem, odměnou pro nás může být větší finanční svoboda. Zároveň tomu prý ale budeme muset něco obětovat.

"Tahle karta, desítka mečů, to je luxus. To jsou velké peníze, to je všechno hezké, co chceme. Je tam karta sebepoznání, královna holí, což znamená, že budeme muset jít i sami do sebe, abychom poznali, co nám ti druzí zrcadlí," dodala Novosádová.

"Vládne planeta Venuše, to je planeta lásky, vztahů, ale i diplomacie. Přeje to prostě zábavě. Potom mi tam vyšly sportovní úspěchy našich reprezentantek. Ovšem i negativní, třeba další demonstrace a nepokoje, ty tady jsou vidět," uvedl astrolog Jiří J.

Předpovědi ale nemluví jen optimisticky. Evropu prý čekají teroristické útoky a uzavírání státních hranic.