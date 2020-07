Nebudu kandidovat do Sněmovny, prohlásil Kalousek! Vysvětlil důvody

Miroslav Kalousek, dloholetý poslanec napřed v barvách lidovců, poté TOP 09, oznámil své rozhodnutí nekandidovat příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny. Své důvody objasnil v rozhovoru pro TN.cz.

"V roce 2016 jsem navrhl společný postup středopravých stran při volbách do Sněmovny. Kdyby k tomu došlo, tak jsme dnes nemuseli mít takové poměry, jaké máme. Zásadním problémem při vyjednáváni bývají osobní ambice. Já chci mít volné ruce při rozhovorech a říkat, že já žádné osobní politické ambice nemám, já kandiodovat nebudu. Máme jedonou ambici, jakou mají statisíce našich voličů, abychom vytvořili společný projekt pro evropskou demokratickou zemi, ne to, co je tady nyní," objasnil svůj krok Kalousek pro TN.cz.

Zatím není jasné, jestli bude Kalousek kandidovat například do Senátu. "To nevím, zatím zůstávám členem TOP 09. Máme nové vedení, kde vidím obrovský potenciál. Vedení budu pomáhat ze všech sil. Neodcházím ze Sněmovny zítra, do konce mandátu je ještě rok a něco. Rozhodně nepřestanu být člověkem politickým," zdůraznil.

"Bylo to důkladné rozhodnutí, zvažoval jsem to dlouho. Mé nejbližší okolí to ví. Myslím si, že jsem se rozhodl správně," dodal.

Lidsky rozhodnut @kalousekm nekandidovat v ptch volbch chpu. Bude mi ale chybt, nem ve Snmovn obsahem ani formou konkurenci.



Cl vak zstv stejn - ukonit privatizaci republiky. Za to jsem jako pedsedkyn @TOP09cz pevzala zodpovdnost a pro to udlm ve. — Markta Adamov (@market_a) July 12, 2020

Miroslav Kalousek se poprvé do Poslanecké sněmovny dostal v roce 1998, a to jako člen KDU-ČSL. Od roku 2003 stranu vedl, později byl ministrem financí, a to jak lidoveckým, tak následně jako člen TOP 09. Za TOP 09, jejímž je spoluzakladatelem a kterou také vedl jako předseda, se poprvé dostal do Sněmovny v roce 2009.

