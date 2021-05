Nebyl dokonalý, ale byl nejlepší syn. Rodina se rozloučí s Trončinským

Rodina Marka Trončinského se v pátek 4. května naposledy rozloučí se zesnulým hokejistou v Ústí nad Labem. Bývalý obránce zemřel v noci ze soboty na neděli ve věku 32 let. Podle zdrojů Nova Sport měl sportovec problémy se svou životosprávou. Fanoušci na obránce vzpomínají na sociálních sítích.

"S hlubokým, nepředstavitelným zármutkem v srdci, oznamujeme, že nás navždy opustil Marek Trončinský," uvedla rodina hokejisty na facebooku. Poslední rozloučení s bývalým reprezentantem se bude konat 4. května v rodném Ústí nad Labem.

"Chci za Máru a za sebe poděkovat za vyjádření všech dobrých lidí, kteří ho znali. Byl to férovej, citlivej chlap, kterej nebyl dokonalej, ale za mě to byl nejlepší syn, kterého už nikdy neuvidím. Marku, ty můj kluku, odpočívej tam nahoře v pokoji, jednou se shledáme a ty mě konečně naučíš to zakončení pod nohou. Byl jsi mi vším," zveřejnil v neděli na svém facebooku otec Radek Trončinský.

Šokující zpráva zasáhla v neděli fanoušky českého hokeje. Zesnul bývalý obránce Liberce, Třince, Litvínova, Mladé Boleslavi nebo Pardubic. Poslední tým, ve kterém působil, byl rumunský Gyergyói HK. Mladý hokejista se během své kariéry stal i součástí českého reprezentačního týmu. Podle zdrojů TV Nova měl odchovanec ústeckého Slovanu problémy se svojí životosprávou.

Pozdravy do hokejového nebe poslali Trončinskému už desítky fanoušků. "Trondo, drž se tam nahoře, kamaráde," připojil se k nim také jeden z nejlepších hokejistů současnosti Jakub Voráček. Trončinský si v posledních letech zahrál také v Anglii. Předtím působil v pardubickém klubu Dynamo.