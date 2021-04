Nečekala jsem to, Oprah se vyjádřila k rozhovoru Harryho a Meghan

Rozhovor, který šokoval celý svět. Tak všichni vnímají vystoupení prince Harryho a jeho manželky Meghan v pořadu Oprah Winfreyové. Pro pár to bylo první veřejné vystoupení od doby, kdy se rozhodli královskou rodinu opustit.

Moderátorka, která po dvou měsících prolomila mlčení, přiznává, že i ona sama byla dost překvapená. "Netušila jsem, že rozhovor bude mít takový vliv, jaký nakonec měl," přiznala Oprah. "Byla jsem překvapená. Říkala jsem si, že asi chtějí sdělit světu úplně vše a opravdu do toho šli naplno," dodala. Reakci moderátorky přinesl portál People.



"Hodně jsem se na to připravovala. Snažila jsem se, aby vše, co při rozhovoru Meghan a princ Harry prozradí, nebylo už mediálně známé," doplnila moderátorka. Původní verze rozhovoru měla něco přes tři hodiny. "Rozhovor silně zapůsobil na všechny, protože Meghan a Harry byli maximálně upřímní a otevření," uvedla Oprah.



Meghan a Harry vystoupili v pořadu Oprah Winfreyové poté, co opustili královskou rodinu. Ta podle nich zastávala až rasistické názory, které se týkaly barvy pleti jejich prvorozeného syna Archieho. "Nechtěli, aby se Archie stal princem. Bylo by to odlišné od protokolu a také nám řekli, že by Archie neměl ochranku. Všechny zajímalo, jakou barvu pleti bude Archie mít. Báli se, aby nebyla moc tmavá," uvedla na začátku března v rozhovoru Meghan, kterou královský život dovedl údajně až k myšlenkám na sebevraždu.

