Nečekané peníze ve schránce? Zdravotní pojišťovny vrací přeplatky

Pokud objevíte koncem roku v poštovní schránce složenku od pojišťovny, může to být dobrá zpráva. Pojišťovny totiž nyní tak jako každé čtvrtletí zasílají lidem přeplatky za úhrady léků. Může jít až o tisíce korun.

Kolik peněz jste na doplatcích v letošním roce zaplatili, sledovat nemusíte, stejně jako není třeba o navrácení přeplatků nikde žádat. Lékárny samy předávají informace o doplatcích pojišťovnám. "Zdravotní pojišťovny jsou ze zákona povinny sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazené pojištěncem a ve čtvrtletních intervalech vyhodnocovat, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a k nároku na úhradu přeplatku," vysvětluje na svých stránkách Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Momentálně by tedy klienti měli dostávat peněžní poukázky za třetí čtvrtletí. V případě, že si chcete zkontrolovat, jaké doplatky za léky vám byly do limitu započítány, můžete svou pojišťovnu požádat o roční výpis z účtu, kde jsou jednotlivé evidované doplatky uvedeny.

Jen pozor, pokud částka v jednotlivém čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, hradí ji zdravotní pojišťovna úhrnem až po posledním čtvrtletí roku, opět do 60 kalendářní dní. Částka přeplatku je spolu s informačním dopisem zasílána prostřednictvím poštovní poukázky. Peníze lze dostávat i na běžný účet, o to ale musí klient sám požádat svou zdravotní pojišťovnu na pobočce, prostřednictvím call centra nebo písemně.

„Počet lidí s nárokem na vrácení přeplatku za započitatelné doplatky na léky, stejně jako vrácená částka, se každoročně zvyšují. To dokládá srovnání s rokem 2018, kdy v prvních třech čtvrtletích pojišťovna vrátila 43 427 pojištěncům celkem 45 555 300 Kč. Letos se tedy počet klientů s přeplatkem zvýšil téměř o 8 500 a vráceno bylo o 13,3 milionů Kč více,“ říká mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZP MV ČR) Hana Kadečková. Nejvyšší jednotlivci vyplacená částka za třetí čtvrtletí byla v případě ZP MV ČR 17 767 Kč.

Revírní bratrská pokladna (RBP) vrací svým pojištěncům za devět měsíců letošního roku z doplatků na léky bezmála 14,5 milionů korun. "Celkově se jedná o více než 15 700 klientů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 16 %. Nejvíce peněz zpět obdrží senioři ve věku 70 let a více, RBP jim vrátí přes 11,2 milionu korun," uvedl Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí RBP.

"Pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny bylo za tři čtvrtletí roku 2019 vyplaceno téměř 314 milionů Kč," doplnil Vlastimil Sršeň, mluvčí největší tuzemské zdravotní pojišťovny.

Od roku 2018 platí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která roční limit doplatků za léky snížila dětem a seniorům od 65 let z původních 2 500 Kč na 1 000 Kč a důchodcům nad 70 let na 500 Kč. Ostatní občané mají roční limit ve výši 5 000 Kč.

Od ledna 2020 čeká pacienty i pojišťovny další změna. Začne platit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která snižuje roční limit i občanům s přiznanou invaliditou ve II. či III. stupni na 500 Kč z původních 1 000 resp. 5 000 Kč. Pokud tedy vydají na započitatelných doplatcích za léky v roce více než 500 Kč, částky nad tento limit jim jejich zdravotní pojišťovny budou vracet. Nárok na vrácení přeplatků však nebude pro tyto občany automatický. Budou se o něj muset u své zdravotní pojišťovny přihlásit a své zdravotní postižení doložit.