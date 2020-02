Nečekaný dárek k Andrewovým šedesátinám. Další sexuální skandál

Ač slavil kulatiny, britská královská rodina mu žádnou velkou oslavu nenachystala. Princ Andrew se již před několika měsíci totiž stáhl z veřejného života, a to kvůli sexuálním skandálům, které pošpinily i jeho jméno.

Příčinou je jeho napojení na finančníka Jeffereye Epsteina, který byl v minulosti odsouzený za sexuální delikty. Když se vloni dostal znovu do vazby kvůli novým sexuálním obviněním, spáchal sebevraždu. Nemohl tak již očistit ani vlastní jméno, ani pověst prince Andrewa. Jedna z Epsteinových údajných sexuálních obětí totiž tvrdila, že byla donucena také k sexu s princem.

Ač to Andrew rezolutně popřel a dokonce v oficiálním prohlášení vyjádřil účast se všemi oběťmi, přátelství s Epsteinem poznamenalo nejen jeho reputaci, ale vrhalo stín i na celou královskou rodinu. Proto se nakonec rozhodl z veřejného života stáhnout a vzdát se povinností členů královské rodiny.

Na čas tím nepříjemná aféra přestala plnit stránky britských médií, do pozadí je pak utlačil také odchod Harryho a Meghan z britského královského dvora. V týdnu, kdy se Andrew těšil na poklidné oslavy životního jubilea, ho ale sexuální skandál dostihl znovu.

Tentokrát ale nešlo o nové důkazy v kauze Jeffereye Epsteina, ale o nelichotivé snímky jeho dalšího přítele, miliardáře Petera Nygarda. Na snímcích je miliardář zachycen v obležení polonahých mladých slečen, pořízeny měly být během párty v jeho luxusním sídle na Bahamách. Pocházejí sice již z roku 2007, tento týden se ale objevily v New Yorku jako důkaz v nově podané hromadné žalobě, která Nygarda obviňuje, že podobných večírků měl využívat k znásilňování a sexuálnímu zneužívání žen, z nichž některým mělo být teprve 14 let. Potenciálních obětí by mělo být několik desítek.

Žádná z dívek, na fotkách zachycených, Nygarda přímo neobvinila ze sexuálního napadení, snímky mají spíše ilustrovat, v jakém duchu probíhala v tomto sídle obvyklá zábava. Miliardář měl svého bohatství zneužívat k nalákání často mladých a naivních dívek pocházejících ze zbídačeného prostředí do svého luxusního sídla. Tam je měl omámit alkoholem a údajně i drogami, aby je pak mohl sexuálně zneužít a provozovat s nimi další pobuřující aktivity.

Nygard byl již v minulosti obviněn několika ženami ze znásilnění, sexuálního obtěžování, on všechna obvinění popírá jako zcela nepravdivá. Finančník, který má minimálně sedm dětí se čtyřmi různými ženami, momentálně čelí i dvěma dalším obviněním o uznání otcovství.

Nygardovo bahamské sídlo oplývá až bizarním vybavením, včetně obřích soch nahých žen, kouřících sopek a kamenných kober, které při západu slunce syčí. Existují fotografie, které prokazují, že návštěvníkem tohoto místa byl i princ Andrew, podle informací Daily Mail zde byl v roce 2000.

