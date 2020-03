Nečesaní chtějí od státu miliony. Ministerstvo řeklo, kolik mají dostat

Nečesaní své nároky vznesli v září loňského roku. O odškodnění žádají sám Lukáš Nečesaný, jeho manželka, rodiče a prarodiče. Celkem ministerstvu spravedlnosti přišly žádosti celkem za zhruba 45 milionů korun.

"Domáhají se odškodnění za neoprávněné trestní stíhání, vazbu, nepřiměřenou délku řízení, nemajetkové újmě na zdraví, nesprávný úřední postup a další věci," uvedl místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič. Spolek Šalamoun Nečesanému během vleklých soudních sporů poskytoval podporu.

Peričevič také ve středu informoval, jak s žádostí o odškodnění naložil stát. „Ministerstvo spravedlnosti vydalo stanovisko, ve kterém různé části požadované újmy přiznává, avšak zcela alibistickým postupem stanovuje částku celkového odškodnění na 1 217 500.- Kč celkem,“ uvedl.

"Ve věci Lukáše Nečesaného jsme opravdu už rozhodli, a to minulý týden. Žadateli jsme přiznali částečnou satisfakci za utrpěnou nemajetkovou újmu," uvedl pro TN.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Konkrétní podrobnosti ale nemohl komentovat.

Rodina se tak podle informací TN.cz s odškodněním nespokojí. Podle místopředsedy spolku Šalamoun o konečné výši finanční kompenzace, kterou případně Nečesaní dostanou, rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.

Žaloba vinila Lukáše Nečesaného, že v únoru 2013 napadl v Hořicích, kde u prarodičů žil, kadeřnici. Měl ji polenem udeřit do hlavy a sebrat jí peníze. Žena útok přežila. Soud Nečesaného odsoudil za vraždu. Původně dostal 16 let, Vrchní soud v Praze trest zmírnil na 13 let. Nečesaného z vězení ale pustil Nejvyšší soud. Po dalším stání se do cely musel Nečesaný vrátit, aby jej opět Nejvyšší soud pustil. Před Krajským soudem v Hradci Králové stál celkem šestkrát, celkem v případu soudy vynesly 14 rozhodnutí.

Nečesaný byl dohromady přibližně dva roky ve vězení. Nakonec byl viny pravomocně zproštěn, přesto sám ve věci zprošťujícího rozsudku podal stížnost k Ústavnímu soudu. Nelíbilo se mu, že soudce Vrchního soudu Jiří Lněnička v odůvodnění napsal, že je to špatné rozhodnutí, neměl ale jinou možnost. Ústavní soud ještě nerozhodl, soudce Lněnička ale dostal výtku od tehdejšího předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala.



