Nechá Melania Donalda na "vejminku" na Floridě? Kanceláře vypisují sázky

Poté, co Donald Trump přišel o funkci prezidenta USA, sílí dohady, jestli ho teď manželka Melania opustí. Lidé z jejich okolí se už dříve vyjadřovali, že to mezi nimi skřípe, ale třetí Trumpova žena se prý neodvažuje Donalda opustit.

Sázkové kanceláře vypisují sázky na to, jestli bývalá modelka Melania (50) setrvá v manželství s miliardářem Donaldem Trumpem (74) i teď, když přišel o funkci prezidenta USA.

Minulý týden přitom pár oslavil ve svém letovisku na Floridě 16. výročí sňatku. Ve srovnání se dvěma předchozími Donaldovými manželstvími to je rekordně dlouhá etapa.

Veřejným tajemstvím ve Spojených státech přitom bylo, že Melania už se – na rozdíl od svého muže – nemohla dočkat, až vyklidí Bílý dům. S informacemi o možném rozvodu přišla například bývalá Trumpova asistentka Omarosa Manigault-Newmanová. Ta napsala knihu Unhinged (Odvázaní), kde vylíčila pikantnosti ze zákulisí prezidentského života.

Včetně toho, že Melania, která pochází ze Slovinska, touží po rozvodu. Ale prý si vždycky dobře uvědomovala, že v době Trumpova prezidentování to je vyloučeno – odvržený partner by si ji našel a za své ponížení by ji potrestal.

Podobně autorka knihy Melania a já – Stephanie Winston Wolkoffová – která byla blízkou přítelkyní první dány, tvrdí, že Trumpovi spolu žijí jen na základě vzájemné dohody. A spí v oddělených ložnicích.

Newyorská rozvodová právnička Jacqueline Newmanová pro list Mirror řekla, že Melania může při rozvodu získat 20 až 50 milionů dolarů, což je v přepočtu 430 milionů až 1,1 miliardy korun. Tedy mnohem víc, než dostaly první dvě Trumpovy ženy. A navíc ještě by získala opatrovnictví nad 14letým synem Barronem.

Čisté jmění Donalda Trumpa vloni kleslo na 2,5 miliardy dolarů, asi 54 miliard korun, z 3,1 miliardy, tedy 66,8 miliardy korun, v roce 2019. Prestižní časopis Forbes odhaduje, že teď – v době koronavirových restrikcí – by se miliardářovo jmění mohlo ještě víc ztenčovat.

Tímto videem se Melania rozloučila s Bílým domem. Podívejte se na reportáž TV Nova: