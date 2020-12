Úředníci nechali žadatele mrznout venku. Nakonec je vyhnala policie!

Protiepidemické rozhodnutí vlády o omezení úředních hodin na dvakrát pět hodin v týdnu přináší konflikty. A to nejen na registru vozidel v Praze 9, kde ve středu krátce před 18. hodinou strážníci uklidňovali desítku naštvaných lidí.

"Považuju za nehorázné, že nikdo z úřadu ani není schopen vyjít ven a včas informovat lidi, že mají jít domů, protože už na ně nedojde řada. Takové zoufalství a bezmoc jsem ještě nezažila,“ zlobí se Michaela Pokrupová, která si do fronty venku stoupla v 15:20 v naději, že do zavírací 18. hodiny přijde na řadu.

Její optimismus i nálada ostatních zhruba deseti nejbližších čekajících stouply, když se krátce po 17:30 konečně dostali do budovy. V tu chvíli každý z nich očekával, že je to znamení úspěchu – to už úředníci každého v budově zpravidla "odbaví“. Ale nestalo se. Na registru vozidel ve Vysočanech zřejmě nehodlali úředníci být za přepážkou ani o minutu déle, než jim velí úřední hodiny.

Z pořízeného videa čtenářky TN.cz je zřejmé, že mnozí z rozhořčených čekali venku přes tři hodiny, tedy více než polovinu úředních hodin. A naštvalo je hlavně to, že čtvrt hodiny před koncem pracovní doby vypnuli úředníci přístroj na registrační lístky, do budovy vešli dva strážníci a snažili se pár lidi ve frontě uvnitř dostat z budovy ven. Desítky lidí venku čekání vzdaly a dobrovolně odešly.

Přístup pracovníků registru vozidel se nelíbí ani představitelům magistrátu. "Rozčilení Pražanů je pochopitelné. Mně by se to taky samozřejmě nelíbilo. Situaci proberu s panem ředitelem příslušného odboru,“ přislíbil na podnět TN.cz náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Jenže primátorův náměstek to nebude mít jednoduché. Výpovědi zodpovědných úředníků a čekajících žadatelů se totiž rozcházejí. Zatímco vedoucí oddělení evidence motorových vozidel magistrátu Petr Mareček tvrdí, že "všichni lidé, kteří stáli na konci fronty v 16 hodin, byli úředníky odbaveni“, naše čtenářka Michaela Pokrupová to na opakovaný dotaz důrazně popřela.

"Lidé, kteří stáli v 16 hodin na konci fronty, rozhodně odbaveni nebyli. Já sama byla ve frontě od 15:20 a nedostalo se na mě. Klidně se podívejte na čas a datum pořízení fotografie,“ zdůrazňuje. Pravdivost jejích slov je patrná i z videa, kde další rozčilení žadatelé zdůrazňují, že si stoupli do fronty už před 15. hodinou.

Další rozpor je v tom, že Petr Mareček je přesvědčen, že vedoucí registru vozidel ve Vysočanech prý sám šel mezi čekající ve frontě a osobně prý je upozorňoval, že v ten den už na ně asi nedojde řada. "Vedoucí to dozoruje,“ řekl Petr Mareček TN.cz. Jenže žadatelka Michaela Pokrupová to opět rozporuje.

"Pan vedoucí rozhodně nikoho na nic neupozornil. Naopak údajně řekl, že on není jasnovidec, aby věděl, co úředníci stihnou vyřídit a co ne. Jedna paní dokonce zavolala na číslo uvedené na dveřích. S kým mluvila, nevím, ale úspěšná nebyla,“ popisuje rozzlobená žadatelka zoufalou snahu čekajících dostat se k zodpovědnému úředníkovi. A za pravdu jí dává úvodní video.

Další problém je, že lidi čekající v dlouhé frontě před budovou registru vozidel zdánlivě předbíhají ti, kdo se na úřad objednali přes internet. "Lidé objednaní na určitý čas přes rezervační systém mají samozřejmě přednost. Zájem je ale tak velký, že jakmile se na internetu objeví volné termíny, během krátké chvíle jsou rozebrané,“ řekl TN.cz Ladislav Dostál, metodik oddělení evidence vozidel. Právě on je tím mužem, o kterém jeho nadřízený Petr Mareš tvrdí, že ve vysočanském registru vozidel netrpělivým čekajícím ve středu osobně vysvětloval, jaká je situace.

Podle Ladislava Dostála je složité upozorňovat frontu lidí před koncem pracovní doby, jestli je další čekání už zbytečné. "Nedokážeme říci předem, jak dlouho bude odbavování jednotlivých klientů trvat. Někdo odchází už za deset minut, zatímco jinému se musíme věnovat třeba i půl hodiny,“ řekl v rozhovoru pro TN.cz.

Registr vozidel ve Vysočanech funguje kromě pěti úředních hodin vždy v pondělí a ve středu výjimečně také v úterý a ve čtvrtek, kdy se věnuje žadatelům objednaným přes internet. Podle Ladislava Dostála se na pondělí a středu vydává zhruba pět desítek rezervací a na úterý a na čtvrtek připadá asi po třiceti rezervacích.

"Využíváme výjimky ze zákona a registry vozidel i řidičů jsou občanům k dispozici i nad rámec hodin vymezených ve vládních opatřeních,“ vysvětluje rozšíření úředních hodin nad rámec vládního rozhodnutí mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Sami úředníci jsou z vládního opatření o omezení úředních hodin na dvakrát pět hodin v týdnu nešťastní. "Tento systém je horší, než kdybychom tady byli pro veřejnost v obvyklých úředních hodinách,“ říká Petr Mareček.